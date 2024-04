Kwartfinales Champions League: op deze zenders kijk je Barcelona - PSG en Borussia Dortmund - Atlético

De beslissingen gaan vallen in twee kwartfinalewedstrijden in de Champions League. FC Barcelona verdedigt op eigen veld een voorsprong tegen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund gaat proberen een achterstand goed te maken tegen Atlético Madrid. Op welke zenders vind je de wedstrijden?

Het belooft weer een mooie week te worden in de Champions League. De heenwedstrijden leverden enorm veel spektakel op. In de vier duels vielen er liefst achttien doelpunten. Dat was een record en dus wordt ook van de vier returns veel verwacht.

Gedeeld record: achttien goals in heenwedstrijden kwartfinales Champions League De achtste finales van de Champions League stelden nog wat teleur, maar in de kwartfinales is het echt genieten. Dinsdag en woensdag vielen er in de heenwedstrijden liefst achttien goals, en dat is een record. Overigens moeten de acht teams dat stukje geschiedenis wel delen met het seizoen 2010/11.

Zender Atlético Madrid - Borussia Dortmund

Atlético Madrid vloog in eigen huis zonder de geblesseerde Memphis Depay uit de startblokken en leek zonder zorgen af te kunnen reizen naar Duitsland. Borussia Dortmund herpakte zich echter en door de 2-1 van Sébastien Haller mogen ze nog hopen op een plekje bij de laatste vier.

De wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Atlético Madrid wordt uitgezonden op Ziggo Sport (en Ziggo Sport Select) en begint om 21:00 uur. Om 20:30 uur begint daar de voorbeschouwing.

Zender Paris Saint-Germain (PSG) - FC Barcelona

Paris Saint-Germain wacht een zware taak in Spanje. Barcelona was in een knotsgek duel met 3-2 te sterk in Parijs en dus moet Kylian Mbappé nog vol aan de bak als hij met de Franse topploeg nog een keertje de Champions League wil winnen. Het lijkt er namelijk sterk op dat de Franse aanvaller na dit seizoen transfervrij gaat vertrekken naar Real Madrid.

Om 21:00 uur staat ook de kraker tussen FC Barcelona en PSG op het programma. Voor die wedstrijd kan je bij RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal terecht. Bij RTL 7 is er liefst een ruim uur voorbeschouwing op de wedstrijd. Genieten.

Veel dwarsverbanden

PSG en Barcelona zijn twee clubs die de afgelopen jaren veel aan elkaar worden gelinkt. Zo maakten Neymar en Lionel Messi ooit de overstap van Barcelona naar Parijs én denken veel mensen nog terug aan de remontada.

Barcelona verloor in de achtste finale van de Champions League (2016/2017) met 4-0 op bezoek bij PSG en leek dood en begraven. Maar in de return deed Barça het onmogelijke, door met liefst 6-1 te winnen. Twee doelpunten daarvan vielen in de blessuretijd. Sergi Roberto werd in de 95e minuut uiteindelijk de matchwinner.

Neymar was toen nog speler van Barcelona en zei later wel eens - toen hij al speler van PSG was - dat dat de mooiste wedstrijd uit zijn carrière was. De Braziliaan scoorde die wedstrijd twee keer: in de 88e en in de 91e minuut.