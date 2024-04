Geen zege voor Feyenoord ondanks meer dan 75% balbezit, check hier de statistieken

Feyenoord speelt donderdagavond vanaf 18:45 uur bij nummer laatst FC Volendam. In de midweekse speelronde in de Eredivisie moeten de Rotterdammers in het spoor blijven van PSV. Voor Volendam telt elk punt in de strijd tegen degradatie. Volg het duel hier live.

Feyenoord had meer dan driekwart procent van de bal tijdens de uitwedstrijd bij Volendam. Na meer dan honderd minuten voetballen kwamen de Rotterdammers uit op 77%. Dat was niet genoeg voor de overwinning, want Volendam hield knap stand.

In de afgelopen veertig uitduels scoorde Feyenoord altijd. Daarnaast verloor Volendam de laatste acht thuisduels en hielden zij dit seizoen pas één keer de nul. Aan al deze reeksen kwam een eind op deze donderdagavond.

Titelstrijd

Een onherkenbaar Feyenoord ziet PSV nu weer weglopen. Hierdoor lijkt een spannende titelstrijd tijdens de laatste zes duels nu volledig van de baan. Het gat tussen de koploper en de nummer twee van de Eredivisie is nu negen punten.

Zondag belangrijke wedstrijden

Voor beide ploegen staat er komend weekend eigenlijk een belangrijkere wedstrijd op het programma. Feyenoord speelt dan thuis de Klassieker tegen aartsrivaal Ajax. Volendam moet dan tegen RKC, de nummer 15 van de Eredivisie, op moment van schrijven zeven punten afstand van de Volendammers.

Opstellingen Volendam en Feyenoord

FC Volendam: Backhaus; Buur, Benamar, Flint, Plat; Mirani, Maulun, Cox; Booth, Semedo, Johnson.



Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Lopez; Wieffer, Timber, Stengs; Minteh, Gimenez, Paixão.