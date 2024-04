Valentijn Driessen heeft groot nieuws over Mark van Bommel en Marc Overmars: 'Het is einde verhaal'

Er komt een einde aan het tijdperk van Mark van Bommel en Marc Overmars bij Antwerp FC. Tenminste, dat stelt De Telegraaf-journalist Valentijn Driessen.

De journalist dropt het bommetje in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. "Van Bommel gaat gewoon weg en volgens mij Overmars ook." Daarmee zou er een eind komen aan de 'Nederlandse' periode bij Antwerp. Van Bommel tekende in mei 2022 een contract als trainer bij de Belgische club. Hij werd binnengehaald door Overmars, die er in maart van dat jaar begon. Kort daarvoor was hij vanwege de beruchte dickpics weggestuurd bij Ajax.

Vorig seizoen werd Antwerp op sensationele wijze kampioen, dankzij een late goal van Toby Alderweireld. Ook won Antwerp de Beker van België en de Supercup. De tijden zijn er volgens Driessen veranderd.

Afspraken niet nakomen

"De ploeg is geen schim meer van de ploeg waarmee Van Bommel vorig jaar kampioen werd", vindt Driessen, die zeker weet dat de Nederlanders na zit seizoen vertrekken. "Het is helemaal klaar. Die voorzitter heeft zoveel financiële problemen, hij kan al zijn afspraken niet meer nakomen. Deze week hoorde ik dat het einde verhaal is."

En dat is mensen die Antwerp niet op de voet volgen best verrassend. In september tekende Van Bommel nog bij tot en met de zomer van 2025. De landstitel gaat hij dit jaar zeker niet pakken. Antwerp staat vijfde in de zogeheten Kampioensronde van de Belgische play-offs, op liefst twaalf punten van koploper Anderlecht. Ook de tweede en derde plaats lijken onhaalbaar.

Schorsing Overmars

Overmars is overigens al een tijdje niet werkzaam voor Antwerp. Hij werd voor een jaar geschorst door het Nederlandse Instituut Sportrechtspraak en de FIFA nam die schorsing eind februari over, waardoor de Nederlander tijdelijk ook niet in België in de voetballerij mag werken. Hij mag tot halverwege november niet actief zijn in de voetbalwereld. Overigens mag hij wel contact hebben met mensen binnen de club, maar is het verboden om bijvoorbeeld onderhandelingen over contracten te voeren.