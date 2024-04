'Hele slechte wedstrijd': vreselijke avond voor Virgil van Dijk en Liverpool tegen Marten de Roon en Teun Koopmeiners

Liverpool werd donderdagavond compleet weggespeeld door Atalanta Bergamo. De Italianen, met Marten de Roon en Teun Koopmeiners in de basis, wonnen overtuigend op Anfield (0-3). En dat doet veel pijn bij de ploeg van Virgil van Dijk en Cody Cakpo.

In gesprek met beIN Sports probeert de aanvoerder van Liverpool de keiharde nederlaag in de Europa League-kwartfinale te verklaren. "Het is moeilijk in woorden uit te drukken", vindt Van Dijk. "We zijn het hele seizoen consistent geweest, maar vandaag was het echt ondermaats."

Zijn manager Jürgen Klopp zag ook dat het een bijzonder slechte wedstrijd van zijn ploeg was. "We verdienden het om te verliezen", gaf hij toe tijdens de persconferentie. "Het was gewoon een hele slechte wedstrijd." Met zo'n grote thuisnederlaag lijkt het onmogelijk voor de huidige nummer twee van Engeland om de halve finale nog te halen. "We hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt, maar we gaan alles geven", belooft Van Dijk.

Dolblije Marten de Roon

In Italié kijken ze natuurlijk helemaal anders naar de wedstrijd. Marten de Roon was door het dolle heen na de schitterende zege. Bij Veronica sprak hij van een 'perfecte avond'. "Dit gaat voor een club als Atalanta denk ik wel de geschiedenisboeken in."

De Roon speelde net als Koopmeiners de hele wedstrijd en trof met Gakpo en Van Dijk twee landgenoten bij de tegenstander. "Ik heb ze al even gesproken en ga zo nog even met Ryan (Gravenberch, red.) kletsen", gaf hij bij de televisiezender aan. Om er nog even aan toe te voegen. "En het misschien een klein beetje inwrijven."

Wonder nodig in Bergamo

Volgende week donderdag is de return in Bergamo. Daar heeft Liverpool, dat overigens wel meer dan 70% van het balbezit had, dus een wonder nodig om ten koste van Atalanta naar de halve finale te gaan.