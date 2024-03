Helmond Sport kiest voor oud-international Kevin Hofland als nieuwe trainer

Kevin Hofland is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van Helmond Sport. Dat maakte de Brabantse club uit de Keuken Kampioen Divisie dinsdag bekend. Hofland volgt de Belg Bob Peeters op, die na 1,5 jaar vertrekt.

Hofland tekende een contract tot medio 2025 met de optie voor nog een jaar. De trainer komt over van s.v. Meerssen, dat uitkomt in de Derde Divisie. "Het was mijn ambitie om weer in het betaald voetbal actief te zijn. Dat ik de nu de gelegenheid heb om bij een ambitieuze club als Helmond Sport aan de slag te kunnen, maakt het extra mooi", zegt Hofland in een eerste reactie.

Technisch manager Jürgen Streppel is blij met de komst van Hofland. "Zo kunnen we de volgende stappen zetten. Voor het lopende seizoen ligt de focus uiteraard op het behalen van de play-offs, maar op de achtergrond gaan we in samenwerking met Kevin ons richten op het nieuwe seizoen."

Onze nieuwe hoofdtrainer: Kevin Hofland. #SamenBouwen — Helmond Sport (@HelmondSport) March 26, 2024

Carrière als speler en trainer

Hofland kwam zeven keer uit voor het Nederlands elftal en voetbalde bij Fortuna Sittard, PSV, Vfl Wolfsburg, Feyenoord en AEK Larnaca op Cyprus. Als trainer was hij actief bij Fortuna Sittard, Wolfsburg (assistent van Mark van Bommel) en Willem II. Bij die laatste club vertrok Hofland in december 2022, omdat de sportieve prestaties tegenvielen volgens Willem II.

Helmond Sport staat deze jaargang twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie met 41 punten uit 31 duels. De middenmotor is nog volop in de strijd om een play-off-ticket; het gat met nummer 9 FC Emmen bedraagt maar één puntje.

Vanaf januari 2025 is het de bedoeling dat Helmond Sport in een nieuw stadion speelt.