Heurelho Gomes terug in het keeperstenue van PSV: 'Ik wist vanaf het begin dat PSV mijn favoriete club zou zijn'

Heurelho Gomes trekt zaterdag voor één keer weer de handschoenen aan bij PSV. In de rust zal hij deelnemen aan een activiteit en dus is hij weer even in het land. Hij is blij om weer terug te zijn en dát tegen de club waar hij misschien wel zijn gekste wedstrijd ooit tegen speelde: "Ik kom Vitesse áltijd tegen als ik bij PSV ben."

De oud-keeper van PSV trekt weer even het shirt aan, hij vindt dat het nog best goed staat ook. Hij is sowieso erg blij weer even terug te zijn. "Ik ben erg blij er weer te zijn. Ik moet wel opletten want ik kan niet geblesseerd raken. Ik heb al zo lang niets gedaan." Men kan verwachten dat hij weer zijn legendarische warming-up zal doen. "Ik moet toch echt eerst even warm gaan worden", zei hij lachend.

Vitesse

Hij is erg blij dat hij nog steeds zo'n goede band heeft met de club: "Deze connectie moeten we echt niet verliezen, die is heel speciaal." Hij maakte natuurlijk geweldige momenten mee bij PSV en groeide uit tot een legende van de club, waar hij zelfs in de Walk of Fame staat. Zeker tegen aanstaande tegenstander Vitesse, heeft hij bijzondere herinneringen.

De gekste ontknoping van de Eredivisie in 2006-2007 maakte hij mee. Door een 5-1-overwinning van PSV op Vitesse werd PSV alsnog kampioen mét Gomes dus. Daar denkt hij nog vaak aan terug. "Zo, dat was echt de gekste wedstrijd die ik ooit heb meegemaakt. Niet alleen dat we zoveel goals moesten maken, maar gewoon hoe heel die dag ging met alle wendingen. Dat was echt bijzonder", zei de keeper er zelf over.

Oud-teamgenoten

Gomes spreekt al een tijdje met de nieuwe Brazilianen bij PSV maar heeft ook nog veel contact met oud-teamgenoten. Onder andere met Mark van Bommel, die trainer is bij FC Antwerp. "Ik wist al snel dat hij en Philip Cocu goed zouden worden als trainer, zij waren al echte leiders bij PSV ook buiten het veld. Het zou mooi zijn als hij weer eens terugkeert bij PSV. Hij heeft potentie om een heel goede trainer te worden."

Gomes is nu vooral gecharmeerd van Johan Bakayoko bij PSV. "Je kan hem een beetje vergelijken met Jefferson Farfan, de manier waarop hij speelt vind ik echt geweldig." Zelf trekt hij dus weer eens het PSV shirt aan: "Het zal alleen niet meer zo goed staan als vroeger, maar dat maakt niet uit", zei hij lachend.