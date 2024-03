Inter Miami bereikt kwartfinales Champions Cup dankzij Lionel Messi en Luis Suárez

Lionel Messi en Luis Suárez scoorden allebei in de wedstrijd tegen Nashville SC. Inter Miami bereikte daardoor de kwartfinales van de Concacaf Champions Cup.

Al halverwege de eerste helft kwam de club dankzij Messi en Suárez op 2-0-voorsprong. Het eerste duel was in 2-2 geëindigd. Messi werd in de vijftigste minuut gewisseld in Fort Lauderdale. Ruim tien minuten na de wissel vergrootte Robert Taylor de voorsprong naar 3-0. Uiteindelijk werd het 3-1 door een doelpunt van Sam Surridge.

Het is de eerste keer dat Inter Miami meedoet aan het belangrijkste clubtoernooi van Noord- en Midden-Amerika. De club neemt het bij de laatste acht op tegen het Mexicaanse Monterrey CF of het Amerikaanse FC Cincinnati.

Inter Miami is daarnaast ook goed aan het nieuwe MLS-seizoen begonnen. Na vier wedstrijden staat de club van Messi en Suárez bovenaan.