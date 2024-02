Italiaanse bondscoach stelt verbod op Playstations in: 'Moeten EK winnen geen Call Of Duty'

Bij de Italiaanse voetbalploeg is de staf helemaal klaar met het gamen van de spelers. Bondscoach Luciano Spalletti heeft daarom een verbod ingesteld op de PlayStation. Volgens de trainer moet Italië het EK winnen en geen Call Of Duty.

In La Gazzetta dello Sport geeft Spalletti uitleg over het verbod voor zijn spelers. " We gaan niet naar het EK om Call of Duty te winnen. Vanaf nu laten ze de PlayStations thuis. Als het heel modern is om tot 4.00 uur 's nachts te gamen terwijl er de volgende dag een wedstrijd is, dan zit er iets niet goed. Veel tijd om te trainen heb ik niet. We moeten het vuurtje bij elkaar aanwakkeren, zodat we het geloof hebben dat we het kunnen. "

