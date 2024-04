Joey Veerman verklapt bijnaam van Jesper Uneken en Peter Bosz is niet verbaasd over zijn goal

PSV droogde zaterdag in eigen huis AZ af. De koploper won van de nummer vier met 5-1. De landstitel ligt zo goed als klaar voor de club uit Eindhoven.

De overwinning van PSV kreeg een extra leuk einde door het droomdebuut van Jesper Uneken. De 19-jarige aanvaller bepaalde de eindstand op 5-1, en zijn vader Peter, oud-prof en huidig assistent bij FC Twente, stond met een grote glimlach het feestje mee te vieren. "Die glimlach is echt heel mooi. Dat is top", vertelt Uneken aan ESPN.

Speech

De mannen van PSV gaven hun debutant een staande ovatie bij binnenkomst. Uneken kwam wat later dan de rest in de kleedkamer, maar hij moest toch even een speech houden voor zijn team. "Ja, het is zo'n adrenaline-moment dat je de helft vergeten bent. Maar dat ik heel blij ben om dit fantastische team mijn debuut te mogen maken en dat ik het niet beter gewenst had kunnen hebben."

Luuk junior

Op de vraag wat voor spits Uneken is, antwoordt Joey Veerman met: "Eigenlijk is het gewoon een kopie van Luuk. Alleen dan 15 jaar jonger denk ik." De 19-jarige spits wordt ook wel Luuk junior genoemd in de kleedkamer.

Veerman vertelt vervolgens waarom Uneken bij de selectie zat tegen AZ: "Dit seizoen heeft hij misschien vier keer meegetraind. Gisteren is hij erbij gekomen omdat hij geschorst was bij Jong-PSV. En natuurlijk ook omdat we veel geblesseerden hadden." Veerman was verder bescheiden over zijn eigen spel, terwijl hij met een goal en een paar goede ballen, een goede wedstrijd speelde.

Joey Veerman is super blij voor 'Luuk Junior' Jesper Uneken 🤩



"We hebben hem vooral heel hard op z'n kop geslagen met z'n allen"#psvaz — ESPN NL (@ESPNnl) April 6, 2024

Peter Bosz is niet verbaasd

Peter Bosz was zeer te spreken over het succes van Uneken en stond er niet van te kijken dat de jonge spits gelijk bij zijn debuut tot scoren kwam. "Hij doet heel erg zijn best en is een echte spits. Deze goal verbaast me niks, want zo zien we ze ook op de training en bij de beloften."

Bosz was te spreken over heel PSV en hij vond dat het grootste gedeelte van de wedstrijd goed gespeeld werd. "Ik heb mooie doelpunten en combinaties gezien, en een elftal dat de tegenstander goed vastzet. We staan ver voor in de Eredivisie en zouden het alleen onszelf kwalijk mogen nemen als het niet goed gaat."

Jordy Clasie: "Het begint bij de basis"

Wederom zag aanvoerder Jordy Clasie zijn team onderuitgaan met vijf tegendoelpunten, net zoals tegen Heracles afgelopen woensdag. "We geven veel te makkelijk weg", vertelt Clasie. "Het begint bij de basis. We doen aan meetings, bekijken beelden, maar ja. Als je zoveel ruimte weggeeft tegen dit soort tegenstanders, dan krijg je het heel zwaar."

Clasie zag zijn ploeg goed beginnen, en ook in de tweede helft waren er fases dat AZ beter was dan PSV. "In de tweede helft hadden we een goede fase waarin we 3-1 maakten, maar we waren niet zuiver genoeg. Er lag op een gegeven moment veel ruimte. Als je dan 3-2 kan maken, wordt het misschien nog spannend. We hebben gewoon te veel weggegeven."