De opstellingen van PSV en AZ: Jerdy Schouten is er weer bij, als verdediger

Het duel tussen PSV en AZ (18.45) is de topper in de Eredivisie op zaterdagavond. De Eindhovenaren zijn bijna zeker van het kampioenschap. Tegen AZ mist de ploeg van Peter Bosz wel een paar belangrijke spelers. Bekijk hier de basiself van beide clubs.

Opstelling van PSV

Benitez, Teze, Schouten, Boscagli, Dest, Mauro Jr, Til, Veerrman, Bakayoko, De Jong, Tillman

Opstelling van AZ

Ryan, Sugarara, Goes, Clasie, Pavlidis, De Wit, Belic, Van Bommel, Mijnans, Moller Wolfe, Bazoer

Absente spelers

Bij PSV zijn Ismael Saibari en Hirving Lozano er niet bij vanwege blessures. Het meespelen van Jerdy Schouten was ook lang onzeker. Hij ontbrak dinsdag nog tegen Excelsior.

AZ staat vierde en kan bij een overwinning de druk weer leggen bij nummer drie FC Twente. Het verschil tussen beide clubs is momenteel vijf punten.

Wanneer wordt PSV officieel kampioen als de Eindhovenaren alles winnen? Met nog zes wedstrijden te gaan, een voorsprong van negen punten én een veel beter doelsaldo is niet de vraag óf PSV landskampioen wordt, maar wanneer.

Duel in teken van overleden perschef

De Eredivisietopper wordt speciaal omgedoopt tot 'Thijswedstrijd'. Het duel staat in het teken van de vorig jaar overleden perschef Thijs Slegers. Rondom de wedstrijd wordt er door Supportersvereniging PSV geld ingezameld.

Slegers overleed vorig jaar aan de gevolgen van leukemie. De perschef van PSV werd slechts 46 jaar. In de laatste weken van zijn leven verwierf hij nog duizenden donoren voor Stichting Matchis en bloedbank Sanquin. Onder andere Frank Lammers doet tijdens de rust een oproep om geld te doneren. 'We willen minimaal 100.000 euro ophalen', laat Supportersvereniging PSV weten.

Aad de Mos adviseert PSV

Sportnieuws.nl sprak deze week met Aad de Mos. Verwacht de analist en oud-trainer dat PSV ook de komende jaren dominant blijft in de Eredivisie? Volgens De Mos moeten spelers als Joey Veerman en Sergiño Dest dan nog een seizoen in Eindhoven blijven én moet PSV de portemonnee trekken. "Vooral achterin heeft PSV versterking nodig, in het centrum zeker."

Bekijk de hele video hieronder: