Aad de Mos vergelijkt PSV-publiek met papegaaien: 'Ze praten de talkshows na'

Het kampioenschap van Nederland lijkt PSV bijna niet meer te kunnen ontgaan, ondanks de nederlaag tegen NEC afgelopen weekend. Maar wat is er dan voor nodig om de komende jaren ook dominant te blijven? Aad de Mos geeft PSV wijze raad: "Achterin is versterking nodig, in het centrum zeker."

Er zijn een paar dingen belangrijk voor PSV om ook de volgende seizoenen kampioen te worden, volgens De Mos. "Het ligt eraan of Peter Bosz blijft", zegt de oud-coach voor de camera van Sportnieuws.nl. "Het ligt er ook aan of Arne Slot bij Feyenoord blijft. Feyenoord zal er aan alles aan doen, via aankopen, om weer aansluiting te krijgen. Nu zit je in de fase dat je de goede beslissingen moet nemen op de transfermarkt."

Versterking voor PSV

Er is een aantal spelers die de Eindhovenaren moeten behouden, vindt hij. De Mos noemt Joey Veerman en Sergiño Dest. Maar er is ook zeker op sommige plekken nog ruimte voor verbetering. "Vooral achterin heeft PSV versterking nodig, in het centrum zeker." Tekst loopt door onder de video.

"Ik ben ook niet onder de indruk van Walter Benitez", vervolgt de 77-jarige Hagenees. "Die keeper is een buikvaller. Maakt altijd fouten, bij Dortmund die eerste goal, bij NEC heb je het ook weer gezien. Het is geen keeper die je in belangrijke wedstrijden verder gaat helpen."

Papegaaien in het PSV-publiek

André Ramalho hoort dan weer niet in het rijtje met spelers die vervangen moeten worden. "Goeie jongen, altijd behouden", stelt De Mos. "Dat heeft het PSV-publiek een beetje: het zijn een beetje papegaaien die de talkshows napraten. Dat hadden ze vroeger ook met Manolev, en nu is hij weer de gebeten hond. Dat was vroeger Luuk de Jong ook. Nu willen ze een standbeeld voor hem maken. Ramalho is een nuttige speler."

Mocht PSV het kampioenschap binnen hebben, dan verwacht de oud-coach zeker dat trainer Bosz andere spelers de kans gaat geven in de resterende wedstrijden. "Hij zal jongens een kans geven om te kijken: gaan we daarmee door of is het beter dat ze verkocht worden, omdat ze het niveau niet aan kunnen? Tygo Land zal zeker gaan spelen, daar ben ik van overtuigd."

Advies voor Ajax

De Mos had ook nog advies voor Ajax in de zoektocht naar een nieuwe trainer: Dick Schreuder. "Die volg ik enorm bij CD Castellón. Die heeft het al laten zien bij PEC Zwolle en laat het nu weer zien. Hij staat ruim bovenaan (in de Primera Federación, red.), met hetzelfde soort voetbal." Lees of bekijk het hele interview via de link hieronder.