PSV zet weer stap richting landstitel na ruime zege op AZ, met goal voor debutant

PSV heeft tegen AZ weer een stap gezet richting het Nederlandse kampioenschap. Het werd in Eindhoven 5-1 voor de koploper van de Eredivisie. AZ blijft op plek vier staan. PSV heeft twaalf punten meer dan Feyenoord, met nog vijf duels te gaan (en Feyenoord nog zes).

Na een open en aantrekkelijk begin maakte Johan Bakayoko na negen minuten de openingstreffer. De Belg tikte in de loop de bal binnen. Malik Tillman leverde de assist. Nog geen kwartier later was het alweer 2-0, door Luuk de Jong. Bakayoko gaf de voorassist, Tillman de assist. De aanstaand kampioen van Nederland zat weer eens op rozen.

Jesper Uneken

Ook na rust duurde het niet lang of AZ moest vissen. De Jong prikte zijn tweede van de avond binnen. Hij staat dit seizoen op 24 goals in de competitie, en dat was toen evenveel als Vangelis Pavlidis van AZ. De Griek liet het er niet op zitten en maakte de 3-1. Da's dus 25 goals voor Pavlidis.

In de 81e minuut nam PSV via Joey Veerman weer afstand: 4-1. Debutant Jesper Uneken (20) stond koud drie minuten in het veld, toen hij de slotgoal aantekende. En dan te bedenken dat PSV de vorige vier thuiswedstrijden tegen AZ in de Eredivisie verloor.

Thijs Slegers

De Eredivisietopper wordt speciaal omgedoopt tot 'Thijswedstrijd'. Het duel staat in het teken van de vorig jaar overleden perschef Thijs Slegers. Rondom de wedstrijd wordt er door Supportersvereniging PSV geld ingezameld.