Waarom topper PSV - AZ is omgedoopt tot THIJSwedstrijd

Thijs Slegers wordt zaterdag rondom PSV tegen AZ herdacht. Hij was vanaf juli 2015 de persvoorlichter van PSV. Slegers overleed op 27 maart 2023 op 46-jarige leeftijd als gevolg van de ziekte acute leukemie. De acties worden georganiseerd onder de noemer 'THIJSwedstrijd'.

De Supportersvereniging PSV zamelt geld in rondom PSV tegen AZ. De opbrengst gaat naar de Stichting Matchis, die zich inzet voor het werven van stamceldonoren. Onder meer acteur Frank Lammers doet tijdens de rust een oproep om geld te doneren. 'We willen minimaal 100.000 euro ophalen', laat Supportersvereniging PSV weten.

Persruimte

Daarnaast is in de persruimte van PSV een eerbetoon aan Slegers aangebracht. De kinderen en weduwe van Slegers waren present. Op X schrijft de club daarover: "Een eerbetoon aan een groot PSV'er. Vanaf nu weer tussen de pers, daar waar je het liefste was." (Tekst loopt door na de video)

Thijs Slegers

Toen duidelijk werd dat Slegers zou overlijden, besloot hij zich in te zetten om zoveel mogelijk bloed- en stamceldonoren te melden. In de laatste weken van zijn leven verwierf hij nog duizenden donoren voor Stichting Matchis en bloedbank Sanquin.

De ziekte van Slegers en zijn uiteindelijke overlijden maakte veel los in de voetbalwereld. Ook binnen PSV sloeg de dood van Slegers in als een bom. De selectie van de Eindhovenaren besloot om na het overlijden van de perschef zijn gezin financieel te ondersteunen.