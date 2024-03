Jorrel Hato heeft EK nog niet opgegeven: 'Je weet het nooit, er kan nog van alles gebeuren'

Jorrel Hato is één van de weinige luchtpuntjes in het voor Ajax dramatische seizoen. De piepjonge verdediger brak definitief door in het centrum van de Amsterdamse defensie en debuteerde op zeventienjarige leeftijd voor het Nederlands elftal. Toch is hij deze interlandperiode te vinden bij de onder 21 van Nederland, maar het EK van 2024 met het 'grote Oranje' blijft een doel.

De vorige interlandperiode kon Hato profiteren van een aantal blessures waardoor hij debuteerde voor het Nederlands elftal. Nu mag de verdediger zich weer melden voor Jong Oranje. Maar daar kan hij zich wel in vinden, vertelt hij tegenover ESPN.

Hij is vooral blij dat hij de Amsterdamse malaise achter zich kan laten. "Het is altijd leuk zo'n interlandperiode. Bij Ajax gaat het niet zoals ik wil. Dat is nu eenmaal de situatie. Ik ben heel blij om voor Jong Oranje uit te komen."

EK blijft een doel

Bondscoach Koeman had deze keer meer verdedigers tot zijn beschikking waardoor Hato niet werd opgeroepen. Op de positie als linker centrumverdediger is de concurrentie groot voor Hato met Nathan Aké, Virgil van Dijk, Micky van de Ven en Daley Blind. De 18-jarige speler verwacht daardoor niet dat Koeman hem direct gaat oproepen.

"Het is aan mij om eerst mijn best te doen bij Ajax. En dan zien we wel", vertelt Hato. Maar het EK helemaal uit het hoofd zetten doet hij niet. "Je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Dus ik heb het EK nog in mijn achterhoofd."

Rampseizoen bij Ajax

Met Ajax maakt Hato een lastig seizoen door waarin ze zelfs nog nooit zoveel doelpunten incasseerden. De inmiddels 18-jarige speler baalt van dit negatieve record. "Dat is niet fijn om te horen nee. Het gaat dit seizoen gewoon niet goed. Dat weten we allemaal."

De onervaren verdediger gaat goed om met alle tegenslagen. "Het is wel lastig als je lang niet wint. Ik ben niet iemand die goed tegen zijn verlies kan, dus daar zit ik wel mee. Ik probeer niet te lang ermee te blijven zitten, en vooruit te kijken naar de volgende wedstrijd."

