Ajax-doelman Diant Ramaj sneert naar ontslagen Maurice Steijn: 'Denk niet dat ik die behandeling verdiende'

Diant Ramaj is dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax. De Duitse doelman werd met een hoop verwachtingen naar Amsterdam gehaald, kreeg alleen vanwege zijn transfersom al flink wat kritiek en kwam in een wespennest terrecht. "Sven Mislintat zag iets in mij wat anderen niet zagen."

Vijf miljoen voor de tweede doelman van Eintracht Frankfurt. Dat leverde de nodige gefronsde wenkbrauwen op. Ramaj zelf voelde geen extra druk vanwege deze transfersom, zo vertelt hij aan Voetbal International. "Voor mij telde alleen: ik ben er. Dat zat in mijn hoofd: dat ik iedereen wilde laten zien dat het geen vergissing was van Sven (Mislintat, red.)."

Sven Mislintat

Mislintat was de man die hem naar Ajax haalde. De Duitser kreeg bij de Amsterdammers bakken aan kritiek en werd al gauw de laan uitgestuurd. Mislintat zag het zitten in Ramaj en durfde het aan met zijn 22-jarige landgenoot. "Hij zag iets in mij wat anderen niet zagen, want van nummer twee bij Frankfurt naar Ajax is een heel grote stap. Maar hij zag de potentie in mij."

Maurice Steijn

Toch leek het in het begin uit te lopen op een mislukt huwelijk. Toen eerste keeper Gerónimo Rulli geblesseerd raakte, werd Jay Gorter naar voren geschoven als vervanger door trainer Maurice Steijn. "Ik bleek ineens niet de tweede keeper te zijn. Het was een moeilijke periode voor mij en natuurlijk ook voor de club. Maar ik ben hard blijven werken, zoals altijd. En toen de kans kwam, heb ik hem gegrepen, ik denk op de juiste manier. Nu ben ik blij dat ik me niet heb laten kennen."

Ramaj is niet te spreken over de aanpak van Steijn, die hij als onrechtvaardig ervaarde. "Ik denk dat hij iedere dag op de training heeft gezien wat ik nu laat zien. En toch zei hij dat ik er niet klaar voor was. Ik denk dat ik deze behandeling niet verdiende van hem. Maar ja, je ziet het: hij is weg en ik ben er nog, dus alles is goed. Het was een moeilijke periode, maar soms is het leven zo. Het maakt je sterker, denk ik."