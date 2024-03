'Jullie blijven het de hele tijd zeggen': Quinten Timber over zijn debuut in Oranje

Eerst was Quinten Timber vooral chagrijnig omdat dat hij met het Nederlands elftal had verloren van Duitsland (2-1), maar bij elk interview dat hij na afloop deed werd hij steeds een stukje vrolijker. "Als ik hier een nachtje over geslapen heb, voelt het vast beter", zei de Feyenoord-middenvelder over zijn debuut.

"Het voelt goed, maar dit is al mijn vierde interview dus het begint steeds beter te voelen", zei Timber tegen SBS6 na afloop van zijn debuutwedstrijd tegen Duitsland. "Maar in het begin was het het heel vervelend omdat je hier verliest. Je maakt je debuut maar verliest 'm ook. Dat voelt niet lekker. Maar als ik er een nachtje over geslapen heb, ben ik vast trots."

'Dit kan niemand me meer afpakken'

De Feyenoorder verwacht dat uiteindelijk het goede gevoel over zijn debuut wel gaat overheersen. "Nu misschien wel, vooral omdat jullie het blijven zeggen en mij feliciteren met mijn debuut. Iedereen zei het ook tegen mij na afloop. Ik keek niet al te blij toen al die jongens het tegen me zeiden. Maar het is natuurlijk een geweldig gevoel, ik heb hier hard voor gewerkt. Dit kan niemand me meer afpakken."

'Niet zo heel veel ballen aangeraakt'

Timber mocht het 25 minuten laten zien van bondscoach Ronald Koeman. "Het viel wel mee met de zenuwen eerlijk gezegd. Ik was vooral blij dat ik m'n kans kreeg. Het was wel een lastige wedstrijd, ik moest veel achter de bal aanlopen op een gegeven moment. Ik heb niet zo heel veel ballen aangeraakt. Je moet het doen met de tijd die je krijgt. Ik heb gelukkig ook trainingen gehad om te laten zien wat ik kan en heb voor m'n gevoel wel een goede indruk achter gelaten."

Quinten en Jurriën Timber voetballen zich in kort rijtje met Oranje-tweelingen Quinten Timber maakte dinsdagavond zijn debuut voor het Nederlands elftal tegen Duitsland. Omdat zijn tweelingbroer Jurriën Timber eerder al wedstrijden voor Oranje speelde, komen zij in een bijzonder rijtje terecht.

Zijn tweelingbroer Jurriën Timber maakte eerder al z'n debuut in Oranje. Diens kans op het EK is klein. Na zijn transfer van Ajax naar Arsenal raakte hij al snel zwaar geblesseerd. Hij revalideert nog altijd en hoopt dit seizoen nog wat wedstrijden te kunnen spelen. "Dat zou een droom zijn, om samen met mijn broertje naar het EK te gaan", sprak Quinten Timber.