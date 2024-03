UEFA maakt prijzengeld EK voetbal 2024 bekend: KNVB al miljoenen rijker door deelname Nederland

Het Nederlands elftal heeft zonder ook maar een wedstrijd te spelen op het EK voetbal 2024 al heel veel poen binnengeharkt. Om de teams alvast lekker te maken voor het toernooi heeft de UEFA het prijzengeld bekendgemaakt en dat is niet mis voor de bonden.

Het leverde de KNVB al bijna tien miljoen euro op. De totale prijzenpot is 331 miljoen euro. Dat wordt verdeeld over de 24 deelnemende landen. Elk land dat meedoet krijgt in ieder geval 9,25 miljoen euro. Voor elke overwinning in de groep komt daar nog 1 miljoen bij en voor een gelijkspel krijgt elke bond een half miljoen euro.

Die 9,25 miljoen euro is al een mooi bedrag. Maar voor de winnaar van het EK in Duitsland ligt er 28,5 miljoen euro klaar. Het Nederlands elftal moet in de poulefase eerst maar eens met Polen, Oostenrijk en Frankrijk afrekenen.

💰 A total of €331 million #EURO2024 prize money will be distributed to national associations:



Participating fee: €9.25m

Match bonus: €1.0m for a win and €500k for a draw

Round of 16: €1.5m

Quarter-finals: €2.5m

Semi-finals: €4m

Runners-up: + €5m

2024 champions: +€8m

⬇️ — UEFA (@UEFA) December 2, 2023

Polen

Polen was dinsdagavond het allerlaatste land dat zich kwalificeerde voor het EK in Duitsland. Toevalligerwijs is het ook de eerste tegenstander van Oranje op het toernooi. Op 16 juni staan de twee landen tegenover elkaar.

Polen naar poule van Nederland op EK 2024, ook Oekraïne en Georgië mogen naar Duitsland Polen is het vierde en laatste land in de poule van Nederland op het EK in Duitsland aankomende zomer. Het won dinsdagavond de play-offs van Wales. Polen bleek na een zenuwslopende wedstrijd de sterkste vanaf elf meter. Ook Oekraïne en Georgië plaatsten zich voor het Europees kampioenschap, voor dat laatste land is dat de eerste keer.

Zelf verloor Oranje op diezelfde avond met 2-1 van het gastland. In Frankfurt maakt Niclas Füllkrug in de slotfase het winnende doelpunt. Joey Veerman zette Nederland al na vier minuten op voorsprong.

Duitsland geeft bondscoach Ronald Koeman stof tot nadenken met zege op Nederland Duitsland heeft dinsdagavond met 2-1 van Nederland gewonnen in een oefenwedstrijd. Het gastland van het komende EK speelde een stuk beter en won dan ook terecht. Bondscoach Ronald Koeman heeft nog wat puzzelstukjes te verplaatsen.