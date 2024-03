'EK zou mooi toetje zijn': Joey Veerman denkt dat bondscoach Ronald Koeman wel tevreden is over hem

Als het aan Joey Veerman ligt heeft hij genoeg laten zien aan bondscoach Ronald Koeman om mee te mogen naar het EK voetbal komende zomer. De PSV-middenvelder maakte tegen Duitsland zijn eerste interlandgoal.

Veerman heeft zich stilletjes in de selectie van Oranje gewerkt en is al praktisch een vaste waarde als de bondscoach zijn 23 spelers oproept voor interlands. "Ik heb er elke periode bij gezeten onder deze bondscoach, dus ik denk dat hij wel tevreden is over me", zei Veerman na Duitsland - Nederland. Hij hoopt dan ook genoeg gedaan te hebben om mee te mogen naar het EK. "Ik hoop dat ik erbij zit."

Verwachten dat hij erbij zit, vindt hij nog te veel om te zeggen. "Er kan altijd van alles gebeuren", zegt hij tegen SBS 6. "Ik wil gewoon zo snel mogelijk kampioen worden bij PSV en dan zou het een mooi toetje zijn om mee te mogen naar het EK, dat zeker."

Goal met zijn specialiteit

De middenvelder maakte dus ook zijn eerste doelpunt in Oranje. Hij deed het met zijn handelsmerk. "Bijna al m'n goals die ik gemaakt heb zijn met binnenkant voet. Dus ik mag er weer eentje bijschrijven gelukkig." Veerman vertelt zijn ploeggenoten om hem te zoeken op de zestienmeter, want daar ligt volgens hem altijd veel vrijheid. "Verdedigers lopen altijd terug naar de vijfmeter, waardoor er veel vrijheid is op de zestien. Memphis zag dat gelukkig nu. Hij gaf een hele mooie bal."