Jürgen Klopp hekelt Hans Kraaij Jr: 'Wat een verschrikkelijk interview was dat'

Liverpool neemt het donderdag in de kwartfinale van de Europa League op tegen Atalanta Bergamo. In aanloop naar het duel was er een persmoment bij de Engelse topclub, waar Jürgen Klopp zelfs nog even zijn irritatie uitte over Hans Kraaij Jr.

ESPN-presentator Milan van Dongen wilde de Duitse trainer een vraag stellen, toen hij eerst een vraag terugkreeg: of hij de journalist was die Jordan Henderson had geïnterviewd? "Wat een verschrikkelijk interview was dat", zei Klopp met zijn karakteristieke glimlach. "Was er iemand die het wel leuk vond?"

Van Dongen gaf wel aan bij Klopp dat Kraaij later ook niet helemaal blij was met het interview met Henderson. "Hij zei later dat hij spijt had. Het was te hard. Dat zei hij ook op televisie." Dat kon Klopp wel bekoren. "Wow. Namens Hendo aanvaard ik die excuses."

Kraaij vs Henderson

Eerder dit seizoen stond Henderson Kraaij te woord na het gelijkspel van Ajax tegen Fortuna Sittard (2-2). De Engelsman werd bestookt met enorm kritische vragen door de verslaggever, die soms erg kritisch uit de hoek kwam. "Was dit jouw slechtste prestatie tot nu toe?", was een van de vragen van Kraaij.