Justin Lonwijk scoort bij debuut voor Suriname en droomt van meer: 'Heb ik het ook met mijn broertje over'

Justin Lonwijk was zondag bij zijn debuut trefzeker voor Suriname. De 24-jarige middenvelder maakte in het stadion van Almere City voor het eerst zijn opwachting voor Natio. En dat smaakt volgens hem naar meer.

De 24-jarige Lonwijk zat zondag voor het eerst in de kleedkamer van Natio en zag daar spelers als Sheraldo Becker, Virgil Misidjan, Stefano Denswil en Ridgeciano Haps. Zij kregen allemaal een sportpaspoort om voor Suriname uitgekomen. Lonwijk heeft sinds kort dus ook zo'n paspoort.

"Een aantal jaren geleden is er voor het eerst contact gemaakt", zegt Lonwijk tegen Sportnieuws.nl over dat sportpaspoort. "Toen ik de definitieve keuze heb gemaakt is alles in werking gezet."

Suriname kan een enorme berg spelers zo'n paspoort geven en om die reden blijft ook altijd de vraag bestaan welke spelers er hierna zullen volgen. Lonwijk geeft aan dat hij daar ook met zijn broertje Nigel Lonwijk, een 21-jarige verdediger die bij Wolverhampton Wanderers onder contract staat, over praat. "Mijn broertje is er daar een van, ja. Er zijn veel bekende namen die misschien wel of niet aansluiten."

🆕🇸🇷 @FortunaSittard-speler Justin Lonwijk scoort bij zijn debuut voor Suriname 👏



📺 ESPN 1#surmtq — ESPN NL (@ESPNnl) March 24, 2024

Stanley Menzo

Lonwijk maakte zijn debuut als speler, Stanley Menzo maakte zijn rentree als bondscoach van Suriname. Hij zag dat Lonwijk de 1-1 maakte tegen Martinique, wat uiteindelijk ook de eindstand bleek.

Menzo was niet helemaal tevreden met dat resultaat. "Je wil altijd winnen. Je zag heel duidelijk dat wij vandaag wilden winnen. Dat zag je aan het enthousiasme en de drang en dat was soms misschien té."

Nog maar wat nieuwe spelers dan? De 60-jarige bondscoach geeft aan dat 'er genoeg spelers zijn die er aankomen'. "We wachten eerst tot zij het sportpaspoort hebben en ze inzetbaar zijn." Menzo hoopt dat de spelers - die hij natuurlijk niet bij naam wilde noemen - in juni beschikbaar zijn voor de volgende interlandperiode.

Natio-fans konden weer eens van Suriname genieten in Nederland: gelijkspel tegen Martinique Ondanks de wind en regen in Almere, voelde het alsof de Surinaamse zon scheen. Natio speelde zondagavond namelijk tegen Martinique, onder toeziend oog van een uitverkocht Almere City-stadion. Het werd 1-1.

WK 2026

Suriname werkt langzaam toe naar het WK 2026, met daarvoor nog de Gold Cup (het kampioenschap voor Midden- en Noord-Amerika). Lonwijk droomt na zijn debuutgoal al van meer: "Het WK is een droom voor iedereen, denk ik. We gaan voor het hoogst haalbare."