Kampioenswedstrijd PSV - Sparta | Peter Bosz wijzigt vermoedelijk niets, club warmt supporters op met video

In Eindhoven en omstreken staat de zondag in het teken van maar één ding: de landstitel van PSV. De ploeg van Peter Bosz heeft zondag tegen Sparta Rotterdam genoeg aan een punt om het kampioenschap helemaal veilig te stellen. Het lijkt erop dat PSV dat in dezelfde formatie gaat doen als die vorige week in Heerenveen een galavoorstelling gaf.

Het feest barstte vorige week al los bij PSV na de 8-0 overwinning in Friesland. De Eindhovenaren zijn officieus kampioen door de voorsprong van negen punten op concurrent Feyenoord. Gezien het grote verschil in doelsaldo kan de ploeg van Bosz de titel niet meer ontgaan, maar om het helemaal definitief te maken, moet PSV wel nog een puntje pakken tegen Sparta zondag.

PSV in topvorm

'Never change a winning team', is een bekende uitspraak in de sportwereld en Peter Bosz lijkt zich daar dan ook aan te houden. Niet gek na de galavoorstelling in Heerenveen van vorige week. PSV is de laatste weken sowieso lekker op dreef, want voor de enorme uithaal in Friesland lieten de Eindhovenaren geen spaan heel van Vitesse (6-0) en AZ (5-1) in eigen huis.

De overwinning tegen sc Heerenveen zorgde echter voor veel emotie. Bij de Eindhovenaren was tenslotte toen duidelijk dat het echt niet meer fout kon gaan. Bosz wist dat hij voor het eerst als trainer de landstitel binnen zou gaan halen en wilde het moment vastleggen door een foto te maken met zijn spelers. De trainer kreeg op de persconferentie vervolgens een bijzonder cadeau.

Peter Bosz blij met 'bijzondere camera' voor feest PSV: 'Spelers lachten me uit hoe ik een foto nam' PSV vierde vorige week donderdag al een klein feestje in Heerenveen, nadat ze met een monsterscore van 8-0 over Heerenveen heen walste. Daarna sprak Peter Bosz tegen Sportnieuws.nl over een foto die in de kleedkamer was gemaakt. Vrijdag op de persconferentie bracht verslaggever Rick Kraaijeveld een klein presentje voor de trainer mee, die daar maar al te blij mee was.

Opwarmertje voor de fans

Hoewel het door de kampioenskoorts vast niet meer nodig zal zijn, warmde de club de fans toch nog eventjes op met een video zondagochtend. PSV gaat de eerste landstitel sinds 2018 pakken en aangezien spits Luuk de Jong ook toen van de partij was, kreeg hij de hoofdrol.

Kampioenschap met dezelfde namen

PSV lijkt zondag met dezelfde spelers te beginnen als vorige week tegen de Friezen. Dat betekent dus dat Mauro Júnior opnieuw als linksback gaat starten als vervanger van de geblesseerde Sergiño Dest. De Amerikaanse verdediger liep twee weken geleden op de training een zware blessure op.

Sergiño Dest komt in video aan fans met lastig bericht: 'Het is nu hopen op het beste' Sergino Dest heeft woensdagmiddag via de sociale media-kanalen van PSV een video gedeeld waarin hij de fans uitleg geeft in wat voor lastige situatie hij zit. De linksback van de aanstaande landskampioen raakte halverwege april zwaar geblesseerd op de training.

Vermoedelijke opstellingen PSV - Sparta Rotterdam

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez, Teze, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.



Vermoedelijke opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Bakari, Vriends, Eerdhuijzen, Van der Kust; Metinho, De Guzmán; Mito, Clement, Saito; Lauritsen