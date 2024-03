Kylian Mbappé rende razendsnelle 100 meter tijdens Real Sociedad - PSG

Kylian Mbappé rende een razendsnelle 100 meter tijdens het Champions League-duel tussen Real Sociedad en Paris Saint-Germain. Hij was iets meer dan een seconde langzamer dan het wereldrecord van Usain Bolt.

Volgens de BBC rende Mbappé de 100 meter in een tijd van 10.9 seconden. Dat is omgerekend zo'n 33 kilometer per uur. Het wereldrecord staat sinds 2009 op naam van Bolt, met een tijd van 9.58 seconden.

De snelste tijd van Dafne Schippers is 10.81 seconden, die daarmee het Nederlands record heeft bij de vrouwen. Churandy Martina klokte ooit een tijd van 9.91 seconden.

Nu moet erbij worden gezegd dat Mbappé die tijd waarschijnlijk met een vliegende start maakte, terwijl Bolt en alle andere atleten helemaal stilstaan bij de start.

Real Sociedad - PSG

Mbappé was dinsdagavond de grote man bij PSG, met twee doelpunten tegen Real Sociedad (2-1). De Franse superster had in het heenduel in Parijs (2-0) ook al eens gescoord. Door zijn doelpunten gaat PSG nu naar de kwartfinale van de Champions League.

In de Franse hoofdstad zullen de snelheidsduivel enorm missen, aangezien de kans enorm groot is dat hij na dit seizoen vertrekt. Mbappé wil zijn aflopende contract niet verlengen en zou zelfs al een afspraak hebben met Real Madrid.