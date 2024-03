Uitblinker Kylian Mbappé sloopt het net en schiet PSG naar kwartfinales Champions League

Kylian Mbappé heeft Paris Saint-Germain naar de kwartfinales van de Champions League geschoten. De Fransman zorgde in de return uit bij Real Sociedad voor beide goals: 1-2. PSG had de thuiswedstrijd al met 2-0 gewonnen.

Sinds de geruchten over een zomerse overstap van Mbappé naar Real Madrid was het erg onrustig rond de Franse superster. De aanvaller werd afgelopen weekend zelfs in de rust gewisseld en besloot de tweede helft niet vanaf de bank te volgen. Hij ging lekker naast zijn moeder op de tribune zitten. In de return tegen Real Sociedad stond hij er dinsdag echter gewoon weer.

Mbappé sloopt het net

PSG won in eigen huis vorige maand met 2-0 en Sociedad moest dus vol op de aanval spelen om de wedstrijd nog spannend te maken. Met Mbappé als tegenstander brengt dat risico's met zich mee en na een kwartier werd dat al duidelijk. De Fransman kreeg iets te veel ruimte in het strafschopgebied en na een aantal schijnbewegingen schoot hij de bal snoeihard in de verre hoek.

Het schot van Mbappé was zo hard dat hij het doel er meteen mee sloopte. Het net kwam aan de zijkant los te hangen en moest dus gerepareerd worden. Het zorgde ervoor dat het spel enkele minuten stil kwam te liggen voordat er weer verder gespeeld kon worden.

Kylian Mbappe hit that so hard he broke the net 😳 pic.twitter.com/l9C7VDCXMz — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 5, 2024

Weer Mbappé

De hoop was bij de thuisploeg wel verdwenen na de goal van Mbappé en dus kabbelde de wedstrijd voort. Tien minuten na rust werd de Franse aanvaller weer eens de diepte ingestuurd en met zijn snelheid betekende dat meteen foute boel voor Sociedad. Mbappé koos deze keer voor de korte hoek, maar het schot was net zo doeltreffend: 0-2.

PSG deed het daarna rustig aan en dat zorgde ervoor dat Sociedad nog iets terug kon doen vlak voor tijd. Middenvelder Mikel Merino schoot in de kluts raak, maar dat was veel te laat en te weinig om het nog spannend te maken.

Kwartfinales

PSG staat daarmee voor het eerst sinds 2021 in de kwartfinales van de Champions League. De afgelopen twee seizoenen ging het bij de laatste zestien mis tegen Real Madrid en Bayern München. De Duitsers haalden dinsdag ook de kwartfinales door Lazio uit te schakelen.