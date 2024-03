Leon Bailey kapt met Jamaicaanse team: 'Soms kregen we damesshirts'

Leon Bailey (27) van Aston Villa is niet te spreken over de aanpak van de Jamaicaanse voetbalbond. De middenvelder vindt dat de Jamaica Football Federation een gebrek aan professionaliteit aan de dag legt. Omgekeerd stelt JFF dat Bailey uit zijn nek kletst.

Topspelers uit Jamaica kom je niet vaak tegen in het profvoetbal. Het eiland staat meer bekend om zijn legendarische reggae-artiesten en sprinters op de atletiekbaan. Misschien is het dan ook niet zo heel gek, dat de JFF zijn zaakjes niet helemaal voor elkaar heeft, want vermoedelijk heeft die bond ook niet dezelfde middelen als pakweg de KNVB. Maar toch: een paar dingen die Bailey aanstipt klinken inderdaad knullig.

Damesshirts

De oud-speler van onder meer KRC Genk en Bayer Leverkusen zegt in de podcast 'Let's Be Honest' bijvoorbeeld: "Mensen weten niet dat ik meestal mijn eigen vlucht boek om er zeker van te zijn dat ik het nationale team haal. Als ik een vliegticket krijg, dan moet ik economy class vliegen en zijn er soms meerdere tussenstops."

Op wel meer vlakken moeten de internationals het zelf maar uitzoeen. Voorbeeld: "Je komt aan en er zijn niet eens spullen voor je. Er zijn geen shirts en ze zeggen dat we onze eigen broeken mee moeten nemen. Soms krijgen we damesshirts."

JFF

Al dat gedoe heeft Bailey doen besluiten dat hij niet meer beschikbaar is voor The Reggae Boyz. De bond doet vooralsnog geen moeite om hem weer binnenboord te halen. Integendeel: een woordvoerder stelt juist dat Baily onzin vertolkt. In een statement aan Jamaicaanse media redeneert de bond dat Bailey zichzelf tegenspreekt. Want als hij zelf vliegtickets boekt, dan is hij toch degene die meerdere tussenstops kiest? Maar sowieso is Baileys claim onzin, stelt de bond, waarna er enkele voorbeelden worden gegeven van tickets die door JFF voor hem zijn aangeschaft.

Geld

Daarnaast ontkent JFF dat het geen premies uitkeert voor de internationals. "We denken bovendien dat het een grote eer is om voor je land te spelen", aldus de bond. "Alle Jamaicanen die houden van hun land zouden dat willen doen. Wij beseffen dat we nooit kunnen concurreren met de beloningen die profclubs uitkeren."

Ajax

Bondscoach Heimir Hallgrimsson heeft Bailey niet opgenomen in de selectie voor de Nations League-wedstrijden die op de agenda staan. Dinsdag verloor Jamaica van de Verenigde Staten met 3-1. In de aanloop van de Conference League-wedstrijd tussen Aston Villa en Ajax onthulde Bailey dat er meerdere momenten waren, dat hij dichtbij een transfer naar de Amsterdamse club was.