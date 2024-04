LIVE | Nachtmerrie voor tien man van Barcelona: PSG schiet ook nog eens penalty raak

Barcelona neemt het om 21:00 uur op tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League. PSG hoopt in Spanje een achterstand van één doelpunt goed te maken. Barça-trainer Xavi heeft Frenkie de Jong in ieder geval in de basis gezet.

PSG was in de openingsfase de betere ploeg tegen Barcelona, maar in de twaalfde minut was het toch de thuisploeg dat op voorsprong kwam. Lamine Yamal gaf met buitenkant links een voorzet, die op de knie van Raphinha kwam. Voor de Braziliaan alweer zijn derde tegen PSG. De Parijzenaren moeten er nu twee maken om er nog verlenging uit te slepen.

In de dertigste minuut kreeg Barcelona een rode kaart voorgeschoteld. Ronald Araujo hield Bradley Barcola vast en moest het veld verlaten. De scheidsrechter oordeelde dat de overtreding net buiten de zestienmeter werd gemaakt.

Het was persona non grata die als eerste de ban wist te breken tegen tien man van Barcelona. Ousmane Dembélé zorgde voor de 1-1 in de 40e minuut.

Vitinha zorgde vanaf een meter of twintig voor de voorsprong voor PSG in Barcelona. Dat gebeurde nog geen tien minuten na rust. Met nog zeker 35 minuten op de klok, was er dus héél veel werk aan de winkel voor de thuisploeg. Uit woede schopte Xavi even later een soort kussen omver, wat de trainer van Barça op een rode kaart kwam te staan. Ook dat nog.

João Cancelo schopte nog geen zes minuten later Dembélé overhoop in de eigen zestien. Kylian Mbappé mocht daarom aanleggen voor een strafschop, die hij keihard in de linkerbovenhoek ramde. Met die 3-1 tussenstand was PSG virtueel door naar de halve finale.

Heenwedstrijd

Vorige week eindigde het duel in Frankrijk in 3-2 voor Barcelona. Ousmane Dembélé zorgde in die wedstrijd voor wat wrijving bij de Barça-fans, door te juichen na zijn doelpunt namens PSG. Door zijn verleden bij Barcelona konden de fans dat niet waarderen. Op sociale media gaan er wilde geruchten dat zij hem bij zijn terugkeer in Spanje een 'Luis Figo-treatment' willen geven.

Figo maakte ooit de overstap van Barcelona naar Real Madrid en dat werd hem niet in dank afgenomen. Toen de Portugees terugkeerde in Camp Nou, werd er zelfs een varkenskop naar hem gegooid bij een hoekschop. Aan het begin van de wedstrijd bleef het bij fluitconcerten.

Ousmane Dembele scoort ook in Barcelona en legt hatende fans het zwijgen op Ousmane Dembélé zal gebaald én gejuicht hebben bij de loting van de kwartfinales. Met zijn club PSG neemt hij het op tegen zijn oude ploeg FC Barcelona. Kans om te laten zien dat hij wel degelijk kan voetballen. Zijn periode bij de Spaanse ploeg liep uit op een drama, wat de fans hem nog altijd kwalijk nemen.

Frenkie de Jong

Frenkie is er weer bij tegen PSG. Nadat hij een maand aan de kant stond met een enkelblessure, deed hij vorige week 76 minuten mee in Parijs. Afgelopen weekend werd hij wel op de bank gehouden tegen Cadiz in de Spaanse competitie, vermoedelijk om hem te sparen voor de return. Barcelona won ook zonder hem: 0-1. In september en oktober van vorig jaar had de middenvelder ook al last van een verstuikte enkel.

Opstellingen Barcelona en PSG

Barcelona: Ter Stegen; Joao Cancelo, Araujo, Cubarsi, Koundé; Pedri, Frenkie, Gündogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha.



PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz; Barcola, Mbappé, Dembélé.