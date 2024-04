Manchester City-fans krijgen de schuld van 'speciaal slechte' penalty Bernardo Silva

De supporters van Manchester City worden beschuldigd van het afleiden van Bernardo Silva voorafgaand aan de penalty die hij moest nemen tegen Real Madrid. City werd met de penaltyreeks uitgeschakeld in de Champions League na een 1-1 gelijkspel in het Etihad stadion.

Aanwezige fans worden nu bekritiseerd vanwege hun gedrag voorafgaand aan de cruciale penalty van Bernardo Silva. Zij hielden de bal namelijk te lang vast voordat ze deze teruggooiden naar het veld. De Portugees stond daarom lang te wachten bij de penaltystip. Zijn zwakke inzet door het midden werd gepakt door Real-doelman Andriy Lunin.

Voormalig City-speler Joleon Lescott denkt dat het lange wachten Silva uit zijn concentratie haalde. "Het haalt hem uit zijn ritme", zei hij bij TNT Sports. "Je kunt de routine trainen, de techniek, het loopje naar de stip. Maar dit is iets waar je je niet op voorbereidt, dat de bal in het publiek ligt." "Wel veertig seconden, hè", mengt Rio Ferdinand zich in het gesprek.

"Dat is echt lang", vervolgt Lescott. "Dat lijkt het misschien niet, maar het is lang als je daar staat te wachten en gaat nadenken: verander ik van positie? Kies ik een ander hoek? En dan is het opeens een zwak schot."

Speciaal slechte penalty

Bij Ziggo Sport was Marco van Basten verbijsterd door de slecht genomen penalty van Silva. "Als je het hebt over een slecht genomen penalty, dan is dit een slecht genomen penalty. Als de keeper een hoek kiest, kan hij hem nog wegtrappen met zijn voet", aldus Van Basten. "Deze is speciaal slecht genomen, echt speciaal slecht."

"Hij kan hem stiften, hij kan wachten en kijken wat de keeper doet, maar hij doet niets van dat alles", vervolgt hij. "Hij schiet hem half hoog, niet in de hoek én niet hard. Dit kan niet slechter."

Real Madrid trekt na penalty's aan langste eind tegen Manchester City na magistraal tweeluik Real Madrid heeft de ware voetbalkraker tegen Manchester City gewonnen in de kwartfinale van de Champions League. Er moesten penalty's aan te pas komen om na in totaal 210 speelminuten de winnaar aan te wijzen. In de halve finale staat Real Madrid tegenover Bayern München.

Nadat Julián Álvarez de eerste penalty voor City wel wist te scoren, miste Silva de tweede. Vervolgens miste Mateo Kovacic ook waardoor de Premier League-club werd uitgeschakeld in de Champions League. Real Madrid gaat door naar de halve finales.