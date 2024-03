Manchester City kan gaatje bij Arsenal niet vinden en laat Liverpool juichen

Manchester City heeft verzuimd om een directe klap uit te delen aan titelconcurrent Arsenal. De Citizens konden niet scoren en blijven door de 0-0 in de achtervolging op de club uit Londen en Liverpool.

Manchester City met Nathan Aké in de basis wist dat ze moesten winnen om de titelstrijd weer in eigen handen te hebben. Eerder op zondag won Liverpool met 2-1 van Brighton & Hove Albion. De nieuwe nummer één is de lachende derde.

Manchester City beter dan Arsenal

Manchester City was een stuk beter in het eigen Etihad Stadium dan de bezoekers uit Londen. De 'Citizens' wisten dat ze een achterstand op Liverpool en Arsenal moesten goedmaken en domineerden dan ook de wedstrijd. Arsenal probeerde in de omschakeling gevaarlijk te worden.

In de eerst helft lukte dat beide ploegen niet echt. Nathan Aké had de grootste kans. Uit een corner kopte de Nederlandse centrale verdediger gevaarlijk in, maar net niet genoeg naar de hoek. Daardoor kon David Raya redding brengen.

Nathan Aké staakt al vroeg de strijd

Aké moest daarna geblesseerd het veld verlaten. Trainer Pep Guardiola stuurde Rico Lewis in het veld als zijn vervanger. In eerste instantie leek de blessure ernstig. Aké greep naar zijn enkel en ging erbij zitten. Hij kon uiteindelijk zelf, enigszins hinkend, het veld verlaten. Dat kan erop duiden dat de kwetsuur geen gevolgen gaat hebben voor Oranje.

City zoekt naar gaatje bij Arsenal

Arsenal dat via Gabriel Jesus en Bukayo Sako wel dreigend was, maar verder ook niet, concentreerde zich op verdedigen. Als een grote rondo probeerde Manchester City het gaatje te vinden. Verder dan wat afstandsschoten kwamen de mannen van Guardiola niet.

De Spaanse coach greep dan ook in en bracht met Jack Grealish en Jeremy Doku nóg meer creativiteit in het veld. Daardoor werd de rondo een stukje beter en onder de leiding van Kevin De Bruyne brak City steeds verder door. De laatste uithaal, het vernuft van De Bruyne, of het spitsenneusje van Erling Haaland bleven echter uit.

City en Arsenal balen, Liverpool juicht

Daardoor is Liverpool de grote winnaar van dit weekend. De ploeg van Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch gaat aan de leiding in de Premier League met respectievelijk 2 en 3 punten voorsprong op Arsenal en City.