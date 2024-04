Marco van Ginkel stopt waarschijnlijk bij Vitesse: 'Kunstgras in KKD is een grote complicatie'

De kans is groot dat Marco van Ginkel niet meegaat met Vitesse naar de Keuken Kampioen Divisie. De middenvelder wil het liefst wel doorgaan met voetballen.

Van Ginkel schoof woensdagmiddag aan bij het mediamoment van Vitesse. Daarin ging het voornamelijk over de puntenaftrek en hoe het verder moet met de club, maar er werd ook gesproken over de toekomst van de speler zelf. "Mijn contract loopt af en daar hebben we verder nog geen gesprekken over gevoerd."

Naar alle waarschijnlijkheid zal Van Ginkel dus volgend seizoen niet meer voor Vitesse spelen. Dat heeft ook te maken met het kunstgras in de Keuken Kampioen Divisie. Vanwege een aantal knieblessures speelt de 31-jarige middenvelder daar niet meer op. "Dat is een grote complicatie", zo is Van Ginkel eerlijk.

De middenvelder is nog niet van plan om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. "Het is mijn bedoeling om wel door te gaan", zo liet hij weten.

Vitesse kreeg afgelopen week te horen dat er achttien punten in mindering zijn gebracht als straf. Hierdoor is de club uit Arnhem gedegradeerd uit de Eredivisie en dat is erg pijnlijk, zo vertelt Van Ginkel. "Een hoop jongens hebben dat ook nog nooit meegemaakt. Dat is nooit leuk. Bij iedereen doet het pijn, maar vooral bij jongens die een bijzondere band bij de club hebben", doelt hij op namen als Eloy Room, Davy Pröpper en zichzelf.

Vitesse zit ook na puntenstraf nog gigantisch in de problemen: 'Over een paar weken kan het afgelopen zijn' Vitesse heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de enorme puntenstraf die de club vorige week kreeg. Toen werd duidelijk dat de club definitief degradeerde nadat het bestraft werd met achttien punten in mindering vanwege de financiële problemen. En de kans bestaat dat de problemen nog veel groter worden.

Carrière Van Ginkel

Van Ginkel begon zijn carrière bij Vitesse en stapte vervolgens over naar het grote Chelsea. Vanuit Londen werd hij verhuurd aan onder meer AC Milan en PSV, met wie hij twee keer landskampioen werd. In 2021 stapte hij transfervrij over naar de club uit Eindhoven en in januari 2023 transfereerde hij naar Vitesse. Een succes werd dat echter niet. Het ging al een tijdje bergafwaarts met de Arnhemmers en ook met Van Ginkel zelf ging het minder. Hij kampte veelal met blessures terwijl Vitesse dieptepunt na dieptepunt bereikte.