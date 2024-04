Vitesse zit ook na puntenstraf nog gigantisch in de problemen: 'Over een paar weken kan het afgelopen zijn'

Vitesse heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de enorme puntenstraf die de club vorige week kreeg. Toen werd duidelijk dat de club definitief degradeerde nadat het bestraft werd met achttien punten in mindering vanwege de financiële problemen. En de kans bestaat dat de problemen nog veel groter worden.

Afgelopen vrijdag kreeg Vitesse van de KNVB liefst achttien punten in mindering, waardoor de Arnhemmers op -1 punt terechtkomen in de Eredivisie en dus definitief degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie. Vitesse kreeg de straf vanwege de financiële wanorde binnen de club. Om het een en ander toe te lichten, organiseerde Vitesse woensdag een persconferentie. Daarbij schoven interim-directeur Edwin Reijntjes, trainer Edward Sturing en spelers Marco van Ginkel aan.

De achttien punten in mindering hakten er in bij Vitesse, zo werd duidelijk tijdens de persconferentie. Hoewel iedereen natuurlijk blij is dat Vitesse voorlopig blijft bestaan, is de degradatie volgens Van Ginkel erg pijnlijk. "Een hoop jongens hebben dat ook nog nooit meegemaakt. Dat is nooit leuk. Bij iedereen doet het pijn, maar vooral bij jongens die een bijzondere band bij de club hebben." Spelers als Van Ginkel, maar ook bijvoorbeeld Davy Pröpper doorliepen jaren geleden de jeugdopleiding van de club en zijn dus nauw verbonden met Vitesse.

Ook trainer Sturing schrok van het nieuws. "Je weet dat het kan gebeuren, maar ik had gehoopt dat het niet zo zou zijn." Hij geeft aan dat het lastig is om de knop om te zetten. "Wat ga ik mijn elftal zeggen? En hoe gaan we die laatste vier wedstrijden in?" Sturing stopt als trainer en wil graag bij Vitesse blijven, maar zijn antwoord toont de ernst van de situatie aan. "Maar dan moet er nog wel een club zijn."

Problemen nog lang niet voorbij

De financiële problemen zijn namelijk nog lang niet voorbij, zo waarschuwt Reijntjens. "Wat er gebeurt is veel erger dan de degradatie", vindt de interim-directeur. Het belangrijkste is nu dat de club blijft bestaan. De komende periode oordeelt de licentiecommissie over mogelijk andere overtredingen die Vitesse heeft begaan.

'Coley Parry is het probleem'

Volgens Reijntjes wil de Russische aandeelhouder en de nog officiële eigenaar Valeriy Oyf meewerken met Vitesse en de KNVB. "Het probleem kwam ook pas toen Coley Parry op het toneel verscheen", meent Reijntjes. De Amerikaan zou de club overnemen en garant staan voor alle tekorten, maar eerder meldde De Gelderlander al dat de afspraken niet waterdicht waren.

Nadat de licentiecommissie van KNVB de overname afwees, ligt Parry dwars. Hij wil gecompenseerd worden omdat hij 14 miljoen euro in de club heeft gestoken. Waar dat geld vandaan kwam is echter een groot raadsel.

'Overlevingsstand'

De club zit in de 'overlevingsstand', vertelt Reijntjens. Wel wordt er al hard gewerkt met het oog op volgend seizoen, als Vitesse in de KKD uitkomt. Met welke spelers en welke trainer dat moet gebeuren, is de grote vraag. Deze week liet John van den Brom weten in ieder geval open te staan voor de trainersklus, al stelde hij ook een paar eisen. Het is ook nog altijd niet zeker of Vitesse komend seizoen nog bestaat.

Een van de grote problemen is het vinden van een investeerder. Want wie gaat er nou instappen bij een gedegradeerde club met een torenhoge schuld? Er is veel onrust op de werkvloer, vertelt Reijntjens. "We gaan qua begroting van 26 miljoen naar 12, 13 miljoen. 'Zit ik er straks nog wel?', denkt het personeel." Maar liefst de helft van het personeel moet vertrekken. Daarnaast is de stadionhuur een groot probleem. Elk jaar betaalt Vitesse drie miljoen euro om in GelreDome te spelen. Dat wordt met de begroting in de KKD straks veel te veel geld, volgens Reijntjes.

'Kan over paar weken afgelopen zijn'

De tijd dringt voor de club. Binnen ongeveer anderhalve maand moeten er investeerders zijn die de club willen helpen. Vitesse moet een begroting hebben die sluitend is, zo vertelt Reijntjens. En met alle problemen wordt dat een hels karwei: "Het kan over een paar weken afgelopen zijn", zo schetst de interim-directeur een gitzwart scenario.