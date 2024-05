Players Championship 9 | Noa-Lynn van Leuven treft tweevoudig wereldkampioen, clash tussen Nederlandse iconen

De topdarters komen deze week in het Duitse Hildesheim in actie tijdens twee Players Championship-toernooien. De eerste daarvan staat maandag op het programma en de loting heeft een aantal aardige wedstrijden opgeleverd.

Niet alle topdarters kozen ervoor om af te reizen naar Duitsland. Premier League-deelnemers Luke Humphries, Luke Littler, Rob Cross en Nathan Aspinall besloten in het drukke schema om een paar dagen rust te nemen en lekker in Engeland te blijven. Nederlandse toppers als Michael van Gerwen, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld zijn wel van de partij.

Loodzware loting Van Leuven

Toch zullen de meeste ogen gericht zijn op Noa-Lynn van Leuven. Zij mag dankzij haar sterke prestaties op de Challenge Tour invallen en maakt maandag haar debuut op de Pro Tour. Van Leuven wist zelfs een toernooi te winnen op het op een na hoogste niveau bij de PDC.

Vincent van der Voort waarschuwt darters voor Noa-Lynn van Leuven: 'Ze kan het iedereen moeilijk maken' Vincent van der Voort is onder de indruk van de prestaties van Noa-Lynn van Leuven. Dinsdag werd bekend dat de dartster zich mag opmaken voor een debuut op de Pro Tour bij de PDC. The Dutch Destroyer stipt wel een belangrijk verschil aan met de Challenge Tour. "Als je naar de baan komt lopen en je speelt tegen iemand uit de top tien van de wereld, dan heeft dat invloed."

De Nederlandse heeft het alleen niet getroffen met de loting. Ze moet het in de eerste ronde opnemen tegen Gary Anderson, die dit jaar al twee toernooien wist te winnen. De Schot werd in 2015 en 2016 wereldkampioen en was de laatste jaren aan het wegzakken op de wereldranglijst, maar dit jaar speelt hij weer als vanouds.

Nederlandse dartsiconen treffen elkaar

Een andere opvallende wedstrijd in de loting is het duel tussen oudgedienden Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort. Barney won eerder dit jaar al een Players Championship en zal hopen die lijn door te trekken. Zijn tegenstander zit in een veel lastiger parket. Van der Voort worstelt al meer dan een jaar met zijn vorm en moet vrezen om aan het eind van het jaar zijn tourkaart kwijt te raken.

Vincent van der Voort baalt van eigen vorm: 'Zo wil ik die tourkaart niet eens hebben' Het is nog niet het jaar van Vincent van der Voort. The Dutch Destroyer sukkelt met zijn vorm en komt er maar niet bovenop. De Nederlandse darter kampte met blessures en denkt dat het ook een mentaal probleem is. "Uiteindelijk is het aan mij om het te laten zien."

Van Gerwen treft in de eerste ronde Steve Beaton, die na dit jaar gaat stoppen met darten. Noppert neemt het op tegen Darren Beveridge en Dirk van Duivenbode zal Lee Cocks van het bord moeten gooien.

Meer afmeldingen door ziekte en uitgevallen trein

Niet alleen de vier Premier League-deelnemers zijn maandag niet van de partij. Zo is de Italiaan Michele Turetta er ook niet bij. Het Duitse treinnetwerk zat hem dwars en dus moest hij zich afmelden.

Duitse trein zit Italiaanse darter dwars: Michele Turetta meldt zich af voor Players Championship 9 De topdarters zijn deze week in Hildesheim voor twee Players Championship-toernooien, maar niet iedereen is maandag van de partij. Michele Turetta moet het toernooi maandag missen vanwege een wel heel bijzondere reden. Zijn trein is geannuleerd.

Martin Schindler zal hebben uitgekeken naar deze week, want hij kon gewoon in zijn eigen land blijven om te spelen. Helaas voor hem sloeg het noodlot toe en moest hij zich ziek afmelden. "Het is de eerste keer in zeven jaar tijd dat ik een toernooi over moet slaan", schrijft de Duitser op zijn sociale media. Schindler vermoedt dat hij bronchitis heeft en hoopt op tijd te herstellen voor het Euro Tour-toernooi van komend weekend.