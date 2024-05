Ben O'Connor slaat zichzelf voor zijn kop na volgen Tadej Pogacar in Giro: 'Ik was de domste renner in koers'

Even leek hij 'the best of the rest te zijn'. Ben O'Connor kon het wiel van Tadej Pogacar houden na een demarrage op de Opora. Of althans, voor even. De Australiër zakte er vervolgens volledig doorheen en baalde na afloop van zijn eigen moedigheid.

O'Connor voelde dat hij sterke benen had op de Oropa. "Ik denk dat ik de op een na sterkste renner was, maar waarschijnlijk ook de domste in koers. Ik was moedig en wilde Pogi proberen te volgen. Toen explodeerde ik simpelweg."

Een tweede versnellig van Pogacar werd O'Connor te machtig. "Hij keek achterom, zag dat ik in zijn wiel zat en wilde duidelijk solo gaan. Dus toen versnelde hij nog een keer en botste ik op mijn limieten. Ik dacht dat ik bij hem kon blijven, maar ik gokte wat te veel en maakte een behoorlijk grote fout. Ik heb vandaag een grote les geleerd. Als je te dicht bij de zon komt, verbrand je jezelf", was de conclusie van de Australiër.

Ontketende Tadej Pogacar neemt ondanks valpartij de leiding in Giro d'Italia Tadej Pogacar heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Een rit die op het lijf was geschreven voor de klassementsrenners, werd meteen een prooi voor dé grote favoriet voor de eindzege. Net voor de slotklim viel de Sloveen zelfs nog even op het asfalt, maar zelfs dat kon hem niet stoppen.

Skjelmose

Na Luik-Bastenaken-Luik sprak Mattias Skjelmose precies dezelfde woorden. De Deen probeerde Pogacar te volgen, maar haalde na afloop ook Icarus aan. "Pogacar proberen te volgen kostte me mijn hele wedstrijd. Als je te dichtbij de zon komt, verbrand je", zei Skjelmose tegen Eurosport. "Misschien droomde ik te groot en vergat ik wat voor kampioen Pogacar is.”

Eerste sprintkans

Na twee dagen voor de klassementsrenners en de klimmers is het maandag tijd voor de sprinters. Onder meer Olav Kooij en Fabio Jakobsen zullen deze dag omcirkeld hebben op de agenda om gelijk te laten zien hoe de benen zijn.