Dit was het seizoen van PSV-trainer Peter Bosz: eindelijk een echte prijs op zijn cv

Peter Bosz heeft bereikt waar hij al tijden naar snakte: een echt grote prijs op zijn naam. Hij is met PSV kampioen geworden van de Eredivisie. Met zijn unieke speelstijl heeft hij de Eindhovenaren meerdere records bezorgd. Zijn spel was altijd al attractief en dat is nu beloond.

Bosz boekte al de nodige successen bij vorige clubs waar hij werkzaam was; met Ajax bereikte hij de finale van de Europa League en ook bij Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Lyon begon hij met een vliegende start. Alle ploegen waar Bosz trainer was, speelden aanvallend en attractief voetbal. Ook in Duitsland liep men al gauw weg met de Nederlander, maar na slechte periodes werd hij toch de laan uitgestuurd. Zo kreeg hij het label van een naïeve trainer.

In juni tekende Peter Bosz voor drie jaar bij PSV. Een behoorlijke schok in Nederland omdat iedereen dacht dat hij terug zou keren bij Ajax, maar PSV overtuigde hem naar Eindhoven te komen. Dat bleek een gouden zet te zijn; tijdens zijn eerste echte test won hij de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. In Eindhoven keek iedereen enorm uit naar de start van het seizoen, ondanks dat het Xavi Simons weg zag gaan. Bosz zorgde ervoor dat hij snel vergeten werd. Al was hij zelf wel geïrriteerd over het vertrek van Simons.

Champions League groepsfase

Na die gewonnen prijs, waarvan Bosz zelf zei dat het niet 'zijn' prijs was, moest de geboren Apeldoorner PSV naar de groepsfase van de Champions League loodsen. Het zou de eerste keer zijn in vijf jaar dat de Eindhovenaren op het hoogste Europese niveau zouden acteren. Er moest afgerekend worden met Sturm Graz en Rangers. Dat gebeurde met speels gemak. De thuiswedstrijd tegen de Oostenrijkers was voor Bosz zijn eerste traktatie aan het publiek: 4-1. In de uitwedstrijd won PSV nog eens met 3-1.

Het feest was helemaal compleet toen PSV Rangers op de broek gaf. In Glasgow werd het 2-2 na een zinderende wedstrijd, maar in Eindhoven haalde PSV uit: 5-1. Dat gebeurde met het bekende voetbal van Bosz: attractief, aanvallend en met veel goals. PSV plaatste zich voor de groepsfase van de Champions league waar het Arsenal, Sevilla en RC Lens tegenkwam.

PSV wint alles

Waar Bosz bij Dortmund zorgde voor een winnende reeks van de eerste vijf wedstrijden, deed hij dat bij PSV dunnetjes over in de Eredivisie. PSV scoorde erop los en stond stijf bovenaan de ranglijst. "Dit is een droomstart", zei hij over zijn geweldige begin. De hoop dat PSV kon overwinteren begon te komen, gezien de goede resultaten. Al liep het wel moeizaam in Europa.

Sevilla-uit

Van Arsenal werd er in Londen kansloos verloren en tegen de overige groepsgenoten speelde Bosz gelijk. Pas na een overwinning op Lens werd de kans reëel dat overwintering mogelijk was. Een cruciaal duel met Sevilla volgde, als dat winnend afgesloten zou worden zou PSV overwinteren. Het werd een keypoint in het seizoen van Bosz bij PSV.

PSV was afhankelijk van wat Arsenal zou doen tegen RC Lens, maar als zij wonnen dan was PSV bij winst sowieso de nummer twee in de poule. Het werd een knotsgekke wedstrijd. PSV kwam met 2-0 achter te staan in Sevilla en daarmee leek alles in de soep te lopen. De slotfase zal geen enkele PSV'er ooit meer vergeten, dankzij de wissels van Bosz. Hij bracht Yorbe Vertessen, Ismael Saibari en Ricardo Pepi gedurende de wedstrijd in. Alle drie scoorden. Daarmee won PSV 3-2 en plaatste het zich voor de knock-outfase van de Champions League. Ondertussen was het nog áltijd zonder verliespartijen in de Eredivisie. Bosz was op recordjacht.

Puntenverlies

Het duurde tot na de winterstop dat Bosz en zijn ploeg averij opliep. Het stond ondertussen een straatlengte voor op de ranglijst en iedereen om PSV heen dacht al aan een ongeslagen seizoen. Ondertussen kreeg Bosz in de media wat kritiek te verduren omdat hij spelers rust gaf in de laatste wedstrijd in de groepfase van de Champions League. "Voor het imago van PSV in Europa is het slecht", zei Marco van Basten erover.

Na de winterstop kon Bosz een mooi record neerzetten: achttien speelrondes op rij ongeslagen blijven. Er moest dan wel van FC Utrecht gewonnen worden, en dat liet de ploeg na. Het werd 1-1 en een ietwat mindere periode voor PSV brak aan. In de wedstrijd erna, in de beker tegen Feyenoord werd er voor het eerst in Nederland verloren. Feyenoord, dat de beker uiteindelijk zou winnen, versloeg PSV met 1-0. De kans op een dubbel, én de KNVB Beker in het algemeen, werd gemist. Wilde Bosz toch nog een prijs pakken, moest hij kampioen worden.

Champions League

In de Champions League kreeg Bosz te maken met een oude werkgever: Borussia Dortmund. Thuis werd er knap gelijkgespeeld met 1-1 en dus was er nog alles om voor te spelen in Dortmund. Waar ploegen normaliter mindere resultaten boeken ná een Europese wedstrijd, had PSV daar geen last van. Er werd met 1-7 gewonnen van PEC Zwolle met 'geweldig spel' zoals Bosz het omschreef.

Maar in de return in Dortmund ging het mis: PSV kreeg legio kansen in Dortmund maar vergat te scoren. Dortmund won in eigen huis met 2-0 en zo was het Europese avontuur voorbij. Volle focus op een ongeslagen kampioenschap, want dat lag nog altijd in het verschiet.

Humor Bosz

Bosz bleef goedlachs en vond ruimte voor humor op de persconferenties. Meermaals maakte hij geintjes met de pers, het gaf de relaxte sfeer binnen PSV weer. Ondertussen had Bosz ook aangegeven het zo naar zijn zin te hebben dat hij wellicht geen enkele andere club meer traint na PSV. "Alleen het Nederlands elftal misschien", zei hij daarover.

Eerste verliespartij

Waar iedereen er ondertussen al rekening mee hield dat PSV ongeslagen kampioen zou worden, kregen de Eindhovenaren de deksel op de neus in Nijmegen. Een onherkenbaar PSV verloor met 3-1 in Nijmegen. Een behoorlijke klap voor Bosz, die hoopte een historisch seizoen neer te zetten. "Bij vlagen was het arrogant", zei Bosz over zijn ploeg. Na de uitschakeling in de achtste finale van de Champions League en deze verliespartij werd gesuggereerd dat de glans van het kampioenschap er wel af zou zijn. Daar wilde Bosz absoluut niets van weten en ging stoïcijns door, wedstrijd voor wedstrijd.

Ondanks de verliespartij kon er weinig twijfel meer bestaan dat PSV kampioen zou worden. Bosz wilde dat het liefst zo snel mogelijk. PSV zette nog gigantische uitslagen neer: er werd met 5-1 gewonnen van AZ, 6-0 van Vitesse en toen brak de avond aan dat PSV écht kampioen kon worden. Er moest gewonnen worden van Heerenveen, maar dan moest Feyenoord ook nog verliezen. Zij speelden bij Go Ahead Eagles. Zo zou Bosz alsnog een gigaprestatie neerzetten door vóór mei al kampioen te zijn.

Galavoorstelling in Heerenveen

Vooraf was Bosz wat gespannen, zijn groep leek al last te hebben van kampioenenkoorts, precies wat hij juist wilde voorkomen. Wat er ook nog bij kwam kijken was dat Sergiño Dest zwaar geblesseerd raakte en dus niet mee kon doen met de laatste wedstrijden van het seizoen. PSV zelf liet er geen twijfel over bestaan kampioen te willen worden. Met geweldig voetbal werd er met 8-0 gewonnen van Heerenveen en een groot feest brak los. Bosz was geëmotioneerd en ging met zijn spelers op de foto, dat vond hij bijzonder.

Bosz maakt PSV kampioen

Feyenoord won en dus werd het kampioensfeest een weekje uitgesteld: 5 mei in eigen huis tegen Sparta kon PSV kampioen worden. Bosz bleef stoïcijns: "Ik wil niets weten van alle feesten en randzaken. Sparta is het enige dat telt", zei hij een paar dagen voor de wedstrijd. In zijn rol blijven, dat is wat hij belangrijk vond. Bosz pakte zondag zijn eerste échte prijs, zoals hij dat zelf altijd genoemd heeft.

Wat hem met Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon niet lukte, doet hij met PSV wel. Met attractief, aanvallend voetbal kampioen worden. Zijn eerste hoofdprijs is binnen, tóch met glans en tóch ruim voor het einde van de competitie. PSV is enorm tevreden met hem en Boszball wordt eindelijk weer tentoongesteld in de Eredivisie.