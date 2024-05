Jeremie Frimpong zag onherkenbaar Bayer Leverkusen: 'Ook dit hoort bij voetbal'

Bayer Leverkusen verloor woensdagavond de Europa League-finale tegen Atalanta Bergamo. Daarmee gaat de ongeslagen reeks van 51 wedstrijden verloren. Jeremie Frimpong, international van het Nederlands elftal, had er flink de pee in.

Frimpong zag dat Bayer Leverkusen geen moment het eigen spel speelde en vond het dan ook een terechte overwinning voor Atalanta. "Het is een grote teleurstelling, maar Atalanta was simpelweg beter. We hebben geen kans gecreëerd. We hadden in de rust wel het vertrouwen het om te kunnen draaien, maar het lukte maar niet", zei Frimpong na afloop van de verloren finale tegen Veronica.

Historische reeks ten einde

Frimpong werd geconfronteerd met het verliezen van de ongeslagen status. De vleugelflitser hecht daar niet te veel waarde aan en benadrukt dat zijn ploeg er komende zaterdag weer moet staan. Dan wacht de bekerfinale tegen Kaiserslautern, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. "Het is de slechtste manier om deze status te verliezen in de finale, maar we hebben een ongekend seizoen. We mogen donderdag even treuren, maar daarna moeten we er weer staan. Ook dit hoort bij voetbal."

Nederlands onderonsje

Direct na de wedstrijd had de Nederlands-international direct even contact met Atalanta-aanvoerder Marten de Roon. Frimpong sprak over een normaal, snel gesprek met de geblesseerde middenvelder, die niet in actie kon komen. "Ik heb hem gewoon even gefeliciteerd en gevraagd hoe het is met zijn blessure. Dat was verder niets bijzonders. Ze hebben het verdiend", besloot Frimpong.

Ongekend seizoen voor Frimpong

Niet alleen Bayer Leverkusen kende een fantastisch seizoen. Ook de cijfers van Frimpong liegen er niet om. De rechtervleugelflitser speelde 46 wedstrijden en was daarin goed voor veertien doelpunten en twaalf assists. Komende zomer lijkt Frimpong zich op te mogen maken voor het EK in Duitsland met het Nederlands elftal.