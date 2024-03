Matthijs de Ligt kijkt uit naar duel tegen Duitsland, maar 'voelde wel onzekerheid'

Het oefeninterland Duitsland - Nederland voelt als thuiskomen voor Matthijs de Ligt. De verdediger van Bayern München zal in Frankfurt starten in de basiself van Ronald Koeman.

Op het WK in 2022 constateerde De Ligt nog dat Jurriën Timber 'misschien wel beter geschikt was' in een systeem met drie centrale verdedigers. Nu heeft hij spijt van die opmerking. "Mijn mening is veranderd en ik heb ook wel spijt van die opmerking", aldus De Ligt in De Telegraaf. "Ik denk dat het in the heat of the moment was na een wedstrijd, waaraan ik een minder goed gevoel overhield. Uit frustratie wil ik het niet noemen, maar ik voelde wel onzekerheid. Bij Bayern kom ik de laatste weken ook vaak in een driemans-verdediging uit. Ik heb er geen twijfels over of ik het zou kunnen. Of ik te eerlijk ben? Soms is het moeilijk om in je emoties geen opmerking te maken die negatieve gevolgen voor je heeft."

De 24-jarige verdediger weet ook dat er veel concurrentie is in de verdediging van zowel Oranje als Bayern München. "Die is er altijd geweest. Destijds was dat met Stefan de Vrij. We hebben veel goede centrale verdedigers. Soms speel je met vier verdedigers en soms met vijf. Dan komt er weer een plekje vrij. In het topvoetbal – dus dat heb ik bij Bayern München en het Nederlands elftal – moet je concurreren met sterke verdedigers uit de top van Europa. Uiteindelijk gaat het erom er te staan op de mooie momenten die je krijgt. Hopelijk kan ik dat laten zien."

Thuiskomen in Duitsland

Voor de international die al 37 keer een basisplaats in Oranje kreeg, is het extra mooi dat hij zich weer kan laten zien in het land waar hij zich nu thuis voelt. "Als je in Duitsland woont dan voelt het wel als thuiskomen. Duitsland-Nederland is altijd een bijzondere wedstrijd, maar omdat ik een aantal jongens van Bayern München tegenkom nu helemaal," vertelt De Ligt. "Ik voel me goed, zit de laatste weken weer goed in mijn vel. De laatste interlands heb ik geblesseerd gemist, dus het is sowieso prettig om er weer bij te zijn. Dat het uitgerekend tegen Duitsland is, maakt het extra mooi. En als ik geconcentreerd ben, kan ik gewoon een goede wedstrijd spelen en het team helpen. Dat laatste is mijn voornaamste doel."

Nederland speelt dinsdagavond om 20.45 uur tegen Duitsland in het Deutsche Bank Park in Frankfurt. De wedstrijd is te zien op NPO1. De voorbeschouwing gaat om 20.05 uur van start op NPO3.