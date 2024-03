Bondscoach Ronald Koeman verklapt: 'Matthijs de Ligt en andere keeper tegen Duitsland'

De complete opstelling wilde bondscoach Ronald Koeman nog niet prijsgeven, maar hij gaf wel alvast een tipje van de sluier. Nederland speelt met Matthijs de Ligt én een andere keeper tegen Duitsland.

Het lijkt er ten zeerste op dat die andere keeper Bart Verbruggen is. Hij lijkt momenteel de eerste keeper van het Nederlands elftal. Mark Flekken kreeg tegen Schotland de kans, maar Koeman wil Verbruggen nog eens in actie zien tegen een tegenstander als Duitsland. Die Mannschaft won vrijdag nog een oefenwedstrijd van Frankrijk (2-0).

Een andere optie voor onder de lat is Marco Bizot, die voor het eerst sinds 2021 weer bij de selectie zit.

Debuut voor Quinten Timber?

En misschien krijgen we nog wel een debutant te zien. "Dat zou kunnen, ja." Aangezien er maar één speler in de selectie zit zonder interlands, moet dat over Quinten Timber gaan. Tegen Schotland kregen Tijani Reijnders en Mats Wieffer de kans op het middenveld. Joey Veerman viel nog in voor Wieffer en deed dat zeker niet onverdienstelijk.

Matthijs de Ligt

De Ligt gaat in ieder geval zijn opwachting maken, bevestigt Koeman. Of dat in een 4-3-3-systeem of 5-3-2-systeem is, zien we volgens de bondscoach dinsdag. De Ligt sprak eerder uit dat hij zich niet uitermate geschikt acht voor een verdediging met drie centrale verdedigers.

Daar zegt hij nu over: "Dat is wel veranderd. Ik heb ook echt wel spijt gehad van die opmerking." De verdediger van Bayern München voelde zich eerder onzeker in een driemansverdediging. Inmiddels dus niet meer: "Bij Bayern speelde ik de laatste weken ook een soort in een driemansverdediging."

De wedstrijd tegen Duitsland begint dinsdag om 20:45 uur. Duitsland is de gastland van het EK 2024, dat op 14 juni begint. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op 16 juni tegen Wales of Polen. De andere landen in de poule van Nederland zijn Frankrijk en Oostenrijk.