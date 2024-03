Deze commentator debuteert bij Nederland tegen Schotland: 'Eerste keer, verheug ik me op'

Nederland speelt vrijdag een oefenwedstrijd tegen Schotland. De friendly wordt uitgezonden door de NOS. Of er in Oranje spelers debuteren weten we nog niet, wel is duidelijk dat de NOS een commentator laat debuteren.

Arman Avsaroglu zal voor de eerste keer in zijn loopbaan een wedstrijd van het Nederlands elftal van commentaar voorzien. In de wekelijkse 'Voetbalpodcast' van de NOS blikte hij daar kort op vooruit. Presentator Jeroen Stekelenburg vroeg hem naar "de bijzondere avond" die op komst is. Daarop zegt Avsaroglu: "Ik doe het commentaar op televisie, dat is de eerste keer. Dat is leuk. Daar verheug ik me op."

Wout Weghorst

Een spannend moment dus voor de man die in 2011 in dienst trad bij de NOS. Hij is geen onbekende rondom het Nederlands elftal, want regelmatig verzorgt hij na afloop van interlands interviews. Zo kwam hij in 2023 in aanvaring met Wout Weghorst, die vond dat de vragen te negatief waren. Naar verluidt werd Weghorst bijna handtastelijk en moest hij van de interviewer worden weggetrokken.

NOS-commentatoren

Wie weet is Avsaroglu dé Oranje-stem van de komende decennia. Voorgangers als Frank Snoeks zongen het erg lang uit als commentator. In 2022 stopte Snoeks na 32 jaar met commentaar geven bij interlands van Nederland. Bij het WK voetbal 2022 werd Jeroen Elshoff aangesteld als commentator voor de groepsduels van Oranje.