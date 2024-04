Ongeloof over 'lachwekkende' transfersom Arne Slot: 'Hij kost net zoveel als een matige linksback van Ajax'

Het is een kwestie van tijd voordat Arne Slot Feyenoord gaat verlaten en de overstap naar Liverpool maakt. De trainer wordt waarschijnlijk een van de duurste trainers ooit in de geschiedenis van het voetbal, maar toch is er ook ongeloof over het bedrag dat de Engelse club lijkt te willen betalen.

Het grote Liverpool geeft voor dertig miljoen hele simpele spelertjes uit, is dit niet lachwekkend laag?", vraagt Hans Kraay Jr. zich af bij ESPN. Slot zou tussen de tien en vijftien miljoen euro moeten kosten en dat is maar een mager bedrag volgens Kraay.

Liverpool betaalt 15 miljoen euro niet alleen voor Arne Slot De onderhandelingen tussen Feyenoord en Liverpool om Arne Slot lijken nu echt de laatste fase in te gaan. Volgens onder meer het Algemeen Dagblad hebben beide clubs een mondeling akkoord bereikt en wordt de deal snel bekendgemaakt. Het vertrek van Slot levert Feyenoord miljoenen euro's op.

'Ik word er bijna verdrietig van'

"Ik vind het lachwekkend en word er bijna verdrietig van dat hij net zo veel waard is als Gaston Ávila van Ajax, een hele middelmatige linksback, of Marcos Lopez van Feyenoord", vervolgt Kraay zijn betoog. Die hebben een veel kleinere rol volgens de analist dan de hoofdtrainer: "Arne Slot moet er vijftig aansturen."

Tafelgenoot Marcel Brands, algemeen directeur van PSV, is het ermee eens dat trainers vaak minder opleveren dan spelers, maar wilde de transfersom wel in perspectief zetten: "Het staat niet in verhouding met een topspeler, maar het is het hoogste bedrag dat ooit voor een Nederlandse trainer is betaald. Ik denk ook wel dat er vooraf afspraken zijn gemaakt tussen Arne en Feyenoord."

Oud-Feyenoorder Mario Been, die ook te gast was bij ESPN, vindt het ook aan de lage kant: "Ik vind het een logische keuze, maar als hij Feyenoord nog een jaar Champions League zou laten spelen, levert het een startpremie van 37 miljoen euro op. Dan is dit bedrag er wel heel ver vanaf.



Transfer naar Liverpool

Slot won vorige week met Feyenoord de beker en algemeen directeur Dennis te Kloese gaf daarna aan dat hij verwacht dat de trainer in Rotterdam zou blijven. Al snel bleek dat Liverpool serieuze interesse heeft in Slot en daarna is het hard gegaan. De clubs zouden inmiddels mondeling akkoord zijn en de trainer liet zelf donderdag rondom het duel tegen Go Ahead Eagles duidelijk merken dat hij graag naar Engeland wil vertrekken. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat de deal officieel wordt.