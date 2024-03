Ontdekker Erling Haaland: 'Ajax heeft kandidaat op het oog voor directeur transfers'

Alex Kroes is nog niet zo lang bezig als algemeen directeur bij Ajax en gaf al aan de komende transferperiode het technische gedeelte op zich te nemen. Toch is hij al wel opzoek naar een nieuwe directeur transfers die dit na de zomer moet gaan oppakken. Daarbij zou Ajax uit zijn gekomen bij Christopher Vivell.

Volgens Voetbal International is de 37-jarige Duitser in beeld om in Amsterdam aan de slag te gaan. Bij Ajax kennen ze Vivell van de transfers met Brian Brobbey. Hij haalde de spits gratis naar RB Leipzig en verkocht hem één jaar later weer terug. Dat kostte Ajax zestien miljoen euro.

Vivell werkte in het verleden voor Red Bull Salzburg, RB Leipzig en Chelsea. In Engeland vertrok hij na acht maanden alweer 'omdat de club had besloten een andere richting in te gaan'. Voordat hij het technische beleid uitzette bij deze clubs was Vivell scout bij TSF Hoffenheim.

Ontdekker van Erling Haaland

Ondanks dat de Duitser pas 37-jaar is, staat hij wel al bekend als iemand met een goed oog voor talent. Zo haalde hij Erling Haaland voor acht miljoen van Molde FK naar Red Bull Salzburg. Eén jaar later werd de Noor voor twintig miljoen verkocht aan Borussia Dortmund.

Andere namen die naar het Red Bull-concern kwamen onder leiding van Vivell zijn Angeliño, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, Ilaix Moriba en Timo Werner.