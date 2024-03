Loting Olympische Spelen | Marokko treft mogelijk Lionel Messi in groepsfase

Hoewel nog niet alle deelnemers bekend zijn, is er woensdag wel alvast geloot voor de voetbaltoernooien van de Olympische Spelen van komende zomer. Nederland wist zich zowel bij de mannen als bij de vrouwen niet te plaatsen.

De Oranje Leeuwinnen hadden eind februari twee kansen om zich te plaatsen voor de Spelen, maar het verloor van zowel Spanje (0-3) als Duitsland (0-2). Bij een overwinning in één van die twee duels waren ze wel van de partij geweest. Bij de vorige Olympische Spelen in 2021 deed Nederland wel mee. Het verloor toen in de kwartfinales na strafschoppen van de Verenigde Staten.

Bij de mannen doen alleen de jeugdteams mee en Jong Oranje had vorig jaar op het EK onder 21 de kans om zich te plaatsen. Een plek in de halve finales was voldoende geweest, maar de ploeg van toenmalig bondscoach Erwin van de Looi strandde na drie gelijkespelen al in de groepsfase. Op de Olympische Spelen mogen er trouwens ook drie dispensatiespelers meedoen en dus is er ook de kans dat spelers als Kylian Mbappé en Lionel Messi meedoen.

Topgeneratie Leeuwinnen neemt afscheid zonder 'normale' Spelen: 'Nog EK's om naar uit te kijken' De Oranje Leeuwinnen waren ontzettend dichtbij. Negentig minuten waren zij verwijderd van een olympisch ticket, maar het mocht niet zo zijn. "Het verlangen was er zo om een 'normale' Spelen te spelen", zei een teleurgestelde Daniëlle van de Donk. Voor een groot aantal speelsters was dit de laatste kans op de Spelen, daar balen zij ontzettend van.

Loting mannen

Er doen zestien teams mee aan het voetbaltoernooi bij de mannen, maar op het moment van de loting waren daar nog maar twaalf van bekend. De Aziatische landen moeten nog hun kwalificatietoernooi spelen en daar komen drie teams uit. Het laatste ticket gaat naar de winnaar van een play-off tussen de nummer vier van Azië en Guinee, dat als vierde eindigde op het Afrikaanse kwalificatietoernooi.

Groep A Groep B Groep C Groep D Frankrijk Argentinië Nummer 2 Azië Nummer 1 Azië Verenigde Staten Marokko Spanje Paraguay Winnaar play-off Nummer 3 Azië Egypte Mali Nieuw-Zeeland Oekraïne Dominicaanse Republiek Israël

Hoewel Nederland niet meedoet, bestaat er wel de kans dat we wat bekenden vanuit de Eredivisie zullen zien. Spelers als Ismael Saibari, Couhaib Driouech en Younes Taha komen in aanmerking om mee te gaan met Marokko. Ook Hakim Ziyech zou mee kunnen doen. Zij treffen mogelijk Lionel Messi, want ze zijn in de poule met Argentinië ingedeeld.

Een andere interessante uitkomst van de loting is het feit dat Israël in groep D is ingedeeld en daarin een Aziatisch land zal treffen. Voordat het zich aansloot bij de UEFA was het namelijk onderdeel van de Aziatische bond. Met name de Arabische landen weigeren vanwege politieke redenen regelmatig om te spelen tegen Israël. Zeker gezien de huidige ontwikkelingen in Gaza is het de vraag of dit later nog problemen op gaat leveren voor het voetbaltoernooi.

Loting vrouwen

Bij de vrouwen doen er niet zestien, maar slechts twaalf teams mee. Deze zijn opgedeeld in drie groepen. De eerste twee gaan door naar de kwartfinales en ook de twee beste nummers 3 gaan door. Alleen in Afrika moeten er nog kwalificaties worden gespeeld en dat levert twee deelnemers op. De overige tien landen zijn wel al bekend.