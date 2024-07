Opvallende statistieken Oranje op EK: Virgil van Dijk koning van de overtreding, Cody Gakpo vaak buitenspel

Het Nederlands elftal werd woensdagavond door Engeland uitgeschakeld. Dat is voor veel mensen jammer, maar het betekent wel dat de balans opgemaakt kan worden. Lees hier over enkele opvallende statistieken binnen de ploeg van Ronald Koeman.

Om te beginnen enkele feitjes waarop de bondscoach de meeste directe invloed had: de speelminuten. Koeman zag duidelijk geen redenen om het centrale verdedigingsduo te wijzigen, want aanvoerder Virgil van Dijk en zijn kompaan Stefan de Vrij zijn de enige veldspelers die geen minuut misten. Ook Bart Verbruggen stond de volle 540 minuten op het veld.

Cody Gakpo

Cody Gakpo fungeerde als linksbuiten. Dat is doorgaans een positie die veel wisselingen kan verwachten, maar de Eindhovenaar miste de minste minuten na de onbetwiste top drie. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn goede prestaties. Jerdy Schouten (502 minuten) en Tijjani Reijnders (498) misten eveneens weinig. Brian Brobbey (1 minuut), Daley Blind (eveneens 1) en Joshua Zirkzee (4) mochten maar heel kort inrukken, terwijl Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Ian Maatsen en reservekeepers Mark Flekken en Justin Bijlow überhaupt niet in actie kwamen.

Topscorers

De zojuist al genoemde Gakpo was natuurlijk de grote man en met drie treffers ook de topscorer van Oranje op het EK. Hij is zelfs nog gedeeld topscorer van het hele toernooi, maar dat kan de speler van Liverpool niet meer zeggen als Dani Olmo of Harry Kane scoort in de finale. Fabian Ruiz en Jude Bellingham staan op twee treffers en kunnen Gakpo ook nog evenaren of zelfs passeren.

Donyell Malen nam als invaller twee doelpunten voor zijn rekening tegen Roemenië, terwijl De Vrij, Memphis Depay, Wout Weghorst en Xavi Simons allemaal één treffer tot hun rekening namen. Malen maakt als enige een eigen doelpunt, in de slechte wedstrijd tegen Oostenrijk.

Assistkoningen

Nathan Aké gaf in de eerste wedstrijd twee assists tegen Polen en mag zich ook nu nog de beste Nederlandse aangever van dit EK noemen. Die titel moet hij wel delen met Xavi Simons, die een goal voorbereidde tegen Oostenrijk en Roemenië. Tegen laatstgenoemde tegenstander waren dat er misschien zelfs twee, maar het tikje waarmee Simons de bal bij Malen kreeg, wordt door de UEFA niet erkend als assist. Gakpo, Denzel Dumfries, Depay en Weghorst hebben allemaal één assist achter hun naam staan.

Veerman maakt opvallend veel kilometers

De kilometervreters zijn vaak middenvelders en het totaal aantal gelopen meters hangt natuurlijk ook af van de speeltijd. Niet gek dus dat Reijnders (60,3 kilometer) en Schouten (59,2) deze lijst aanvoeren. De Vrij (56,2) completeert de top drie en loopt dus meer dan Van Dijk (53,9), die ook Gakpo nog voor zich moet dulden (55,7). Bart Verbruggen loopt als keeper toch ruim 5 kilometer per wedstrijd en eindigt met een totaalscore van 31,4 kilometer. Joey Veerman loopt naar verhouding trouwens erg veel: in slechts 207 speelminuten liep hij liefst 29,6 kilometer.

Twee snelle reserves, Feyenoorder het traagst

Dan is het de beurt aan de snelheidsduivels. Dat Micky van de Ven en Jeremie Frimpong erg snel zijn, is bij de meeste mensen inmiddels wel bekend. Zij staan dan ook eerste en tweede in het klassement in kamp Oranje. Van de Ven tikte de 35,6 kilometer per uur aan, Frimpong was met 35,2 km/u nipt langzamer. Xavi Simons volgt met 34,2. Van de spelers die minimaal 10 minuten speelden en dus sowieso een flinke sprint hebben moeten trekken, is Lutsharel Geertruida de langzaamste: hij liep niet harder dan 28,6 kilometer per uur.

Opvallende statistieken

- Reijnders loste tien schoten op het EK, maar daarvan belandde er geen enkele op doel. Geen speler op het EK schoot vaker zonder dat de poging tussen de palen belandde.



- Depay schoot samen met Kylian Mbappé en Marcus Thuram de meeste schoten over of naast.



- Gakpo stond liefst zes keer buitenspel, waarmee hij alleen Cristiano Ronaldo voor zich moet dulden. De Portugese superster stond acht keer buitenspel. Andere spelers kwamen niet verder dan vier.



- Verbruggen maakte de meeste reddingen dit toernooi (18), ná de Georgische Giorgi Mamardashvili (29).



- Virgil van Dijk is de koning van de overtreding. Hij maakte, net als de Spaanse spits Alvaro Morata, 12 overtredingen.

