Dit is het eindrapport van het Nederlands elftal na het EK 2024

Het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het EK en de spelers reizen alweer terug naar bestemmingen elders op de wereld. Het was een bewogen EK voor sommige spelers. Een aantal steeg boven zichzelf uit, maar een aantal zakte ook door de ondergrens heen. Hoe hield dit Nederland zich staande zonder een grote naam als Frenkie de Jong? Het eindrapport van Oranje.

Het Nederlands elftal heeft onder Ronald Koeman de verwachtingen van velen overstegen. Een halve finale is niet wat men verwachtte in Nederland en daar mag men trots op zijn vindt Koeman. "Dit is de selectie die we hadden en dit is wat erin zat", zei hij na afloop. Alles heeft hij eruit gehaald vindt hij, met nog genoeg rek in de selectie. Hij miste natuurlijk ook wat sterkhouders.

Het ging allemaal niet vanzelf en zag er vaak niet sprankelend uit, maar Koeman en Oranje hebben een prima EK gedraaid. Het was lang niet altijd goed en soms ook niet goed genoeg, maar de verwachtingen zijn overstegen.

De bondscoach - 7

Koeman kreeg namelijk nogal wat klappen te verwerken vlak voor het EK. De voorbereiding was verre van ideaal en iedereen temperde de verwachtingen van Oranje toen Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong geblesseerd wegvielen. Het team moest bijgeschaafd worden in de groepsfase, waarin het elftal continu veranderde. Hij maakte ook harde beslissingen voor spelers die door de ondergrens zakten, zo werd Joey Veerman tegen Oostenrijk na 30 minuten gewisseld. Koeman durfde dus aan te pakken.

Na de groepsfase had Koeman een vaste elf gevonden en een plan B bedacht als dat elftal niet werkte. In alle knock-outwedstrijden van Oranje heeft hij slim gewisseld en ervoor gezorgd dat Oranje beter werd. Tegen Roemenië werkte zijn plannetje vanaf het begin al, tegen Turkije was zijn tactische omzetting de reden dat Oranje de halve finale haalde en zijn omzetting tegen Engeland was bijna genoeg voor een finaleplaats. Het mocht niet zo zijn.

De uitblinkers

Cody Gakpo - 7,5

Gakpo is dé man bij het Nederland geweest. De goals moesten van hem komen. Zat Nederland even omhoog, was het Gakpo die met zijn trademark voor een goal zorgde. Dreigen, naar binnen snijden en schieten. De vergelijking met Arjen Robben wordt al gauw gemaakt. Al moet hij daarvoor nog iets constanter zijn. Maar dat hij één van de belangrijkste mannen was bij Oranje moge duidelijk zijn. Toch zag je dat hij het tegen Engeland of Frankrijk niet kon brengen. Dat is de volgende stap in zijn ontwikkeling.

Jerdy Schouten - 7,5

De middenvelder van PSV heeft ook een erg sterk EK gespeeld. Hij deed bij Oranje precies waar hij ook bij PSV zo goed in is. Dreiging onschadelijk maken, maar bij Oranje voegde hij daar ook nog eens goed spel aan de bal aan toe. Cruciale onderscheppingen én daarna de juiste keuze maken. Op een onervaren middenveld groeide hij uit tot de vedette van de drie. Schouten is de meest constante speler van Oranje geweest dit EK.

Bart Verbruggen - 7

De jonge doelman van Oranje heeft met cruciale reddingen een eerder vertrek van het Nederlands elftal gered. De pas 21-jarige keeper staat op het veld alsof hij al jaren de eerste keus is bij Oranje. Na de goal van Ollie Watkins was het Virgil van Dijk die spelers toesprak, maar wie nog meer opviel was Bart Verbruggen. Hij liep naar elke speler met het hoofd omlaag om ze nog op te richten voor de laatste paar minuten. De keeper heeft een ijzeren mentaliteit en ook nog eens veel kwaliteit. Daar gaat Nederland nog veel plezier aan beleven komende jaren.

De middenmoot

Stefan de Vrij - 6,5

De 32-jarige verdediger speelde een sterk EK. Hij was de gebeten hond in de halve finale omdat Watkins in duel met hem scoorde, maar daar kon De Vrij weinig aan doen. Vooraf twijfelde men eraan of hij zou spelen, omdat hij ook vaak op de bank had gezeten. Maar hij heeft bewezen met zijn ervaring een enorme toevoeging voor Nederland te zijn geweest. Hij was in de verdediging de beste speler dit EK, met geweldige tackles en veel passing naar voren. Ook scoorde hij de belangrijke gelijkmaker tegen Turkije, wat Nederland terug in de wedstrijd bracht.

Xavi Simons - 6,5

Xavi Simons is één van de spelers die bij Nederland onder een vergrootglas lag. Het wilde tot voor het EK nog niet echt lukken voor Simons en dat zorgde voor veel kritiek. Dit EK begon ook wat stroef voor hem, maar hij vond steeds meer zijn weg. Simons was continu aanspeelbaar en trok belangrijke gaten door te zwerven in de voorste regionen. Hij scoorde tegen Frankrijk, maar zag zijn goal afgekeurd worden. Tegen Engeland scoorde hij de schitterende 1-0. Het was niet altijd even gelukkig, maar Simons heeft een voldoende EK gespeeld.

Wout Weghorst - 6

Het was misschien wel de naam die het meest werd geroepen door het publiek. Heel Nederland wilde Wout Weghorst zien. Als stormram en opportunistische wissel is hij geknipt voor Oranje, maar de wedstrijd tegen Engeland liet zien wat je krijgt als je Weghorst te vroeg inzet in zo'n wedstrijd. De spits kon geen potten breken als de bal niet op de helft van Engeland was. Koeman had het goed gezien, de rol van Weghorst klopte. Hij was belangrijk tegen Polen en Turkije en dat was prima zo.

De tegenvallers

Memphis Depay - 5

Memphis Depay is de grootste tegenvaller van het EK aan de kant van Oranje, dat zal iedereen zien. Hij kon zijn stempel maar niet drukken en worstelde vooral met zichzelf. Hij bleef het vertrouwen krijgen in de hoop op zijn magische momenten maar die bleven uit. Tot overmaat van ramp raakte hij tegen Engeland ook nog eens geblesseerd. Zo is dit voor Memphis een EK om gauw te vergeten. De - bijna- topscorer van Nederland kwam maar niet in vorm.

Virgil van Dijk - 5,5

Het was ook niet het EK van Virgil van Dijk. De captain was erg belangrijk voor het team met zijn leiderschap, maar voetballend zag het er niet altijd even fris uit. Hij heeft een lang en zwaar seizoen gehad bij Liverpool en misschien is dat zijn tol gaan eisen. In één op één duels zag hij er niet altijd goed uit en ook in sprintduels moest hij vaker zijn meerdere erkennen dan hem lief was. Van Dijk is nog altijd een cruciale pylon in het spel van Nederland, maar dat kwam er dit EK niet uit. Volgend seizoen nieuwe kansen voor de capitano.

Joey Veerman - 5,5

De groepsfase wil Veerman waarschijnlijk het liefst zo gauw mogelijk vergeten. In aanloop naar het EK werd hij opgehemeld als de gedoodverfde vervanger van Frenkie de Jong. Die druk leek hem in eerste instantie fataal te worden. In de openingwedstrijd tegen Polen speelde Veerman een belabberde pot en werd hij gewisseld. Hij werd vervolgens gepasseerd tegen Frankrijk en tegen Oostenrijk na 30 minuten naar de kant gehaald. In de wisselbeurten erna richtte hij zich op, wat zijn klasse toont. Hij revancheerde zichzelf en redde daarmee zijn cijfer dit EK.

Alle rapportcijfers

Bart Verbruggen - 7

Nathan Aké - 6,5

Stefan de Vrij - 6,5

Virgil van Dijk - 5,5

Denzel Dumfries- 6,5

Lutsharel Geertruida - 5

Micky van de Ven - 6

Jeremie Frimpong - 5,5

Jerdy Schouten - 7,5

Joey Veerman - 5,5

Tijjani Reijnders - 6,5

Xavi Simons - 6,5

Georginio Wijnaldum - 5

Donyell Malen - 6

Cody Gakpo - 7,5

Memphis Depay - 5

Wout Weghorst - 6

Joshua Zirkzee - (niet genoeg minuten gespeeld)

Brian Brobbey - (niet genoeg minuten gespeeld)

Ian Maatsen - (niet genoeg minuten gespeeld)

Ryan Gravenberch - (niet genoeg minuten gespeeld)

Daley Blind - (niet genoeg minuten gespeeld)

Matthijs de Ligt - (niet genoeg minuten gespeeld)

Mark Flekken - (niet genoeg minuten gespeeld)

Justin Bijlow - (niet genoeg minuten gespeeld)



Ronald Koeman - 7