Denzel Dumfries verontschuldigt zich na 'VAR-penalty': 'Ik neem er alle verantwoordelijkheid voor'

Denzel Dumfries was de absolute hoofdpersoon tijdens Nederland - Engeland in de halve finale op het EK voetbal. De rechtsback van Oranje veroorzaakte een discutabele strafschop, waarvoor hij na afloop zijn excuses bood. Maar hij kopte ook op de lat én haalde een bal van de lijn.

Dumfries omschreef zijn eerste helft als 'rollercoaster'. Na de voorsprong van Nederland veroorzaakte hij een discutabele penalty, waar Engeland de gelijkmaker uit maakte. "Ik wilde het schot blokken", blikte Dumfries terug bij de NOS. "Ik denk dat het een 'VAR-penalty' is", oordeelde hij. "Er is contact, dus op het moment dat hij naar de zijkant loopt, weet je dat hij hem kan geven. Flink balen, ik neem er alle verantwoordelijkheid voor. Ik deed het niet expres, maar goed het gebeurde in een split second."

Dumfries bedankt legioen Oranje

Dumfries wilde het toernooi ondanks de vreselijke uitschakeling tegen Engeland (1-2 nederlaag) positief afsluiten. "Het was fantastisch om iedere wedstrijd de support van de fans te zien. Dat voelden we. Ook in het stadion, maar ook op de fanzones. Dat is geweldig", sprak Dumfries.

"Ook een compliment naar het team. We zijn in de halve finales gekomen. De manier hoe wij voor elkaar vochten, dat ging ook in het land leven. Het voelde als een eenheid en die lijn willen we graag doortrekken. Het is nu een zware dag voor ons, we hebben gestreden tot de laatste centimeter. Maar het voelde wel alsof het Nederlands elftal en Nederland samen één waren. Dat is een compliment naar iedereen."

