Zelfs in Engeland vinden ze de strafschop tegen Oranje onbegrijpelijk: 'In geen honderd jaar is dit een penalty'

Het is hét onderwerp van gesprek na de halve finale van Nederland en Engeland: de veelbesproken penalty die scheidsrechter Felix Zwayer aan de Engelsen (1-2) gaf in de eerste helft. Zelfs in Engeland begrijpen veel prominenten niets van de beslissing.

Gary Neville bijvoorbeeld. De voormalig verdediger van Manchester United en het Engelse nationale team is analist bij ITV en geloofde zijn ogen niet toen de penalty werd gegeven. Als hij speler was geweest, was hij ontploft. "Ik zou woest zijn als ik zou een strafschop tegen krijg, al helemaal in zo'n wedstrijd." Denzel Dumfries deed volgens de oud-rechtsback niets verkeerd. "Echt, in geen honderd jaar is dit een penalty."

Hij krijgt bijval van Jamie Carragher, die er ook een duidelijke mening over had. De analist ventileerde die kort maar krachtig op X door met lachende emijo's te melden dat het 'nooit een penalty' was voor de Engelsen.

Sarcastisch bedankje vanuit Engeland

Scheidsrechter Zwayer lag al onder een vergrootglas voor de wedstrijd, vanwege zijn betrokkenheid bij een matchfixingschandaal in 2005 en het feit dat hij een aantal jaar geleden een aanvaring had met de Engelsman Jude Bellingham. De twijfelachtige penalty werkte op de lachspieren bij The Daily Mail. "Dankjewel Felix Zwayer, we hebben nooit aan je getwijfeld. Echt waar."

De krant verwacht dat de woede in Nederland nog wel even zal aanhouden na het discutabele optreden van Zwayer. "Na een week van Engelse twijfels over Zwayer, zijn het de Nederlanders die met de fakkels zullen marcheren", kopt de krant.

Gedrag van Kane levert penalty op

Het is dat Harry Kane na het duel met Dumfries schreeuwend naar de grond ging, anders had de VAR nooit ingegrepen. Dat stelt het Amerikaanse ESPN, dat elk VAR-moment op dit EK onder de loep neemt. "Zie je waarom het een penalty kan zijn? Ja. Bereikt het de drempel van een duidelijke en voor de hand liggende fout om als VAR in te grijpen? Nee. Je kan alleen maar denken dat Kane's reactie, die neergaat van de pijn, de VAR overtuigde."

Dat strookt met de verklaring die Danny Koevermans gaf aan Sportnieuws.nl. "Als oud-voetballer vind ik het nooit een strafschop, maar als scheidsrechter wel. je weet dat het zo werkt: als er wordt geschreeuwd en er gaan mensen liggen, dan wordt er extra naar gekeken."

