Xavi Simons laat van zich horen en reageert op veelbesproken strafschop tijdens Nederland - Engeland

De penalty die tegen Nederland werd gegeven in de halve finale van het EK is het gesprek van de dag. De veelbesproken beslissing van de VAR en de scheidsrechter Felix Zwayer in het duel met Engeland zorgt voor een hoop reacties. Oranje-international Xavi Simons heeft ook een duidelijke mening over de twijfelachtige beslissing.

Engeland kreeg een penalty nadat Denzel Dumfries contact maakte met Harry Kane. Na ingrijpen van de VAR werd een strafschop gegeven. Dat besluit maakte de tongen al flink los in het binnen- en buitenland.

Zelfs in Engeland waren er grote twijfels over de keuze van scheidsrechter Zwayer, die er voor zorgde dat Oranje de voorsprong verspeelde. Nederland zou in de slotminuten uiteindelijk uitgeschakeld worden door de 1-2 van Ollie Watkins.

Hands van Bukayo Saka?

Enkele tellen voordat het duel tussen Dumfries en Kane plaatsvond, gebeurde er iets opvallends. Bukayo Saka nam de bal mee, maar lijkt dat op beelden tot maar liefst twee keer toe met de hand te doen. De grote vraag is of Zwayer en de VAR die beelden überhaupt bekeken hebben.

Wie de beelden wel gezien heeft, is Xavi Simons. De maker van de schitterende 1-0 reageerde op TikTok op een slow-motion met beelden van het balcontact van Saka. De reactie van Simons, die hij 's nachts plaatste, is veelzeggend. "Waauwwwww........."

Kritiek op Xavi Simons

Simons scoorde dus, maar na afloop ging het vooral over zijn gedrag tijdens en na de wedstrijd. Twee journalisten van De Telegraaf hekelen de houding van de international, die niet met de Nederlandse pers wilde praten. "Memphis had in het begin een heel moeizame relatie met de pers, die voelde zich altijd verongelijkt. Vanavond was Xavi Simons diezelfde verongelijkte kleuter", aldus journalist Mike Verweij.

Waarom Simons dat niet wilde, daar kwamen ze niet helemaal achter. "Er is kennelijk op televisie een keer iets over hem geroepen. Hij liep weg, toen heeft de persvoorlichter hem nog een keer gevraagd. Maar nee, de Nederlandse pers had hem kapot gemaakt. Ik weet niet wie."

