Opvallende tip voor Nederland bij penaltyserie: 'Ik zou Bart Verbruggen en Stefan de Vrij naar voren schuiven'

De knock-outfase van het EK voetbal betekent: kans op penaltyseries. Bij Portugal - Slovenië was het maandagavond voor het eerst raak. Maar wat als het bij het Nederlands elftal op strafschoppen aankomt? Dan heeft deze penaltyspecialist een paar gouden tips.

Het gaat om Gyuri Vergouw, die door de NOS aan de tand werd gevoeld over strafschoppen. De Nederlander bestudeert al twintig jaar penalty's en biedt zijn bijbehorende adviezen ook altijd aan aan bondscoaches. Het probleem: geen enkele bondscoach reageert op zijn adviezen.

Volgens Vergouw is een penalty zéker te trainen en is het allesbehalve een 'loterij'. "Ze willen het hier in Nederland alleen niet horen. Ze geloven er niet in omdat men al jarenlang roept dat het een loterij is. Maar dat is in mijn ogen niet zo. Men roept dat vooral om maar de druk bij die spelers weg te halen."

Deze spelers moeten een penalty nemen bij Oranje

Vergouw kreeg ook de vraag welke spelers hij naar voren zou schuiven bij een penaltyserie. Hij koos daarbij voor spelers met een fijne trap én een stabiele persoonlijkheid. "Ik zou Stefan de Vrij, Bart Verbruggen en Daley Blind naar voren schuiven. En toch ook Memphis Depay, want om hem kun je niet heen. Virgil van Dijk is dan mijn vijfde keuze, want ik neem aan dat hij van zijn ervaring in Qatar heeft geleerd."

Tips voor penaltynemers

Verder gaf Vergouw een drietal tips aan de penaltynemers. Eén: wees goed voorbereid. Weten waar je wil schieten en kennis van de keeper, kan wat stress wegnemen. Twee: neem een goede aanloop, van minimaal vijf meter. Dat zorgt ervoor dat je de bal genoeg snelheid mee kan geven. En drie: schiet de bal in de hoek, en het liefst hoog.

Vergouw sluit af met nog een bonustip: "En neem altijd de tijd voordat je schiet. Je ziet Cristiano Ronaldo, een van de succesvolste strafschopnemers van deze tijd, bijvoorbeeld na het fluitsignaal altijd nog even ademhalen voor zijn aanloop. Wacht nog een of twee seconden, kom tot rust."

