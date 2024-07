Nederlands elftal kan overal doelpunten vandaan toveren: dit zijn de plus- en minpunten van Oranje

Nederland wil tegen Roemenië het eigen publiek weer bewijzen dat het een kans maakt dit EK. De groepsfase verliep wisselvallig, met ook veel wisselingen in het team. Dat zorgde voor onrust, maar wel een duidelijk beeld van het team. Dit zijn de plus- en minpunten voor Oranje voorafgaand aan de achtste finales.

Ronald Koeman is in elke wedstrijd met een andere basis gestart, waardoor hij in ieder geval heeft gezien welke smaakjes wel en niet werken voor Nederland. Doelpunten maakt Nederland genoeg, al mag de afwerking zeker secuurder. Alleen liggen er nog wel wat problemen in de linies achter de aanval. Koeman noemde het communiceren al, maar er zijn wat meer minpunten te benoemen.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal tegen Roemenië: 'Terugvallen op rotsvaste organisatie' Nederland moet zich revancheren tegen Roemenië na het debacle tegen Oostenrijk. Alles wat goed ging vóór de wedstrijd tegen Oostenrijk, ging tegen de heren van Ralf Ragnick fout. Ronald Koeman zal tegen Roemenië terugvallen op betere tijden en voor een compact team zorgen. Geen nieuwe afspraken, terug naar het bekende.

Minpunten Nederlands elftal

-

Het middenveld bij Oranje blijft toch een hoofdpijndossier. Waar het op papier erg solide leek, blijkt het toch nog niet echt thuis te geven. Joey Veerman is nu twee keer door de mand gevallen, en daar is een oplossing voor gevonden door Tijjani Reijnders op die plaats neer te zetten. Wat wel direct opvalt is dat hij die rol anders invult en het daarbij cruciaal is wie op de andere posities speelt.

Als Xavi Simons op rechts speelt, staat hij veel naar binnen. Daardoor loopt hij Reijnders, die wil inlopen, in de weg. Ook als Simons op 10 speelt, zie je Reijnders draven maar weet hij niet altijd wat met de bal te doen. Het middenveld is daardoor nog wat stroperig. Dat moet beter als Nederland wil gaan spelen met een snelle omschakeling.

Ronald Koeman ziet in Daley Blind geen optie voor het middenveld: 'Ik beslis' Ronald Koeman heeft wat knopen door te hakken nadat Oranje met 3-2 van Oostenrijk verloor in de groepsfase van het EK voetbal. Toch wil de bondscoach van Nederland niet te veel veranderen in zijn opstelling tegen Roemenië.

-

Kleine pijntjes zijn ook een probleem bij Nederland, of beter gezegd: kunnen er één gaan worden. Dumfries die wat last had van zijn hamstring, Nathan Aké dit deze week met de dokter apart gezien werd. Het zijn allemaal zorgen die je als Nederland zijnde er niet bij moet hebben. Dumfries werd al eens vervangen en onder andere daardoor moest de spelopvatting veranderd worden. Het liep gelijk een stuk minder.

Het verdedigen tegen Oostenrijk liet te wensen over, een vaste basis in de verdediging is gewenst. Blessures wil je daar dus niet oplopen. Je wil een betrouwbare achterhoede behouden. Er valt te concluderen dat er veel posities zijn waar er behoorlijk wat ingeleverd wordt als Koeman wisselt.

Een beetje van Michels en een beetje van Cruijff: het wonderrecept voor Ronald Koeman Het wordt een cruciale wedstrijd voor bondscoach Ronald Koeman en Oranje tegen Roemenië. Verliezen betekent over en uit voor Nederland. Dat zal ook zijn positie als bondscoach geen goed doen. Zelf is hij rustig, gedreven en vooral bekeken in zijn woorden. Dat laatste zal hij geleerd hebben van de man waarmee de persconferentie werd afgesloten: "Mr. Michels."

-

Er ontbreekt één echte wereldspeler in het team van Nederland. Waar landen als Spanje, Engeland en bijvoorbeeld Frankrijk een man hebben die álles beslist voor het team, is dat in Nederland in mindere mate zo. De hoop is nog altijd gevestigd op Memphis, maar die geeft in zo'n rol nog niet thuis. Jude Bellingham redde Engeland met een geweldige goal, Rodri hielp Spanje over het dode punt heen en Mbappé is ook zowat de enige doelpuntenmaker van Frankrijk.

Eén iemand die er echt bovenuit steekt en in zijn eentje een wedstrijd bepaald, hebben we niet bij Nederland. Dat kan in de knock-outfase een probleem zijn. Soms heb je zo'n magisch moment nodig om het momentum in een knock-outwedstrijd te krijgen.

Dit is de reden dat Memphis Depay, Virgil van Dijk en Xavi Simons niet met hun achternaam op hun shirt spelen Memphis Depay Virgil van Dijk trekken veel aandacht als de sterkhouders van het Nederlands elftal. Niet alleen vanwege hun prestaties, maar ook vanwege de randzaken. Zo spelen zowel Depay als Van Dijk vanwege privéredenen met hun voornaam op hun voetbalshirt. Net als teamgenoot Xavi Simons, maar die heeft daar een andere reden voor.

Pluspunten van Oranje

+

Nederland scoort altijd. Ten opzichte van andere landen is Nederland helemaal niet zo slecht bezig als het gaat om scoren. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld nog maar drie keer zelf gescoord, en dat was allemaal uit een dood spelmoment. Nederland scoorde al vier keer en zag één goal tegen Frankrijk afgekeurd worden. Alle goals kwamen uit open spel. Ook het creëren van kansen gaat Nederland goed af. Tegen Polen had Nederland veel vaker kunnen scoren en zelfs tegen Oostenrijk waren er nog kansen op een gelijkmaker.

Wout Weghorst voelt steun van Nederland in jacht op EK-basisplaats: 'Dat is gaaf en doet wat met je' De vorm van Memphis Depay is niet de beste dit EK. Half Nederland schreeuwt ondertussen om de naam van Wout Weghorst als eerste spits. Al helemaal na zijn goal tegen Polen kan hij niet meer stuk. In de wedstrijd tegen Frankrijk scandeerde het Oranjelegioen zijn naam in de 57ste minuut. "Dat is natuurlijk geweldig, dat doet wat met je."

Ook op de bank heeft Nederland spelers zitten die goals kunnen maken. Wout Weghorst liet dit direct blijken door tegen Polen te scoren en een assist te geven in de wedstrijd tegen Oostenrijk. In de voorbereiding heeft Donyell Malen meermaals laten zien dat hij kan scoren vanaf de bank. Met het scoren zit het wel goed bij Nederland, dat is iets waar men géén zorgen over hoeft te maken.

+

Wie dit EK kijkt, ziet dat veel doelpunten worden gescoord nadat passes achter de laatste linie worden gegeven. Met name op de zijkanten ligt dan veel ruimte. Nederland heeft in de oefenwedstrijden laten zien deze tactiek perfect te beheersen. In de groepsfase is het nog niet uitgekomen, op wat uitbraken na. Maar de kwaliteiten liggen er nog altijd, zeker als Jeremie Frimpong in de basis staat. Hij en Memphis waren goed voor twee identieke doelpunten in de voorbereiding. Frimpong aangever en Memphis de afmaker.

+

Nederland heeft alle tijd gehad om de fouten te analyseren en daarop te trainen. Andere teams hebben die luxe niet gehad, dus dat is zeker een voordeel voor Nederland. De spelers hebben zichzelf in de spiegel aan kunnen kijken zijn en opgeladen voor de achtste finale. Zoals Cody Gakpo het zei: "We weten dat iedereen een beetje teleurgesteld in ons was." Niets is motiverender dan revanchegevoelens. Dat zal lekker wrijven, en zoals Memphis het perfect verwoordde: "Zonder wrijving, geen glans."

Dit is de succesformule voor Nederland om finale te halen op EK: 'Ronald Koeman heeft de makkelijkste baan' "Nu is het echt voor het echie." Dat heeft vrijwel elke Nederlandse speler wel geroepen deze week. Ze hebben het uiteraard over de achtste finale tegen Roemenië. Robert Maaskant weet de succesformule van Nederland om ver te komen, vooral niet landen als Spanje nadoen. "Dit elftal moet gewoon keihard werken om minder in de problemen te komen."

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.