Oranje-international Merel van Dongen wordt moeder: 'Nieuw bij Mamas FC'

De olympische droom van de Oranje Leeuwinnen is tegen Duitsland uiteen gespat. In de troostfinale van de Women's Nations League moest er gewonnen worden van Duitsland, met een gehavend team. De Duitsers waren veel te sterk voor Nederland, dat tot de 60e minuut hoop had op een ticket. Het eindigde in 2-0 voor Duitsland.