Kritiek op bondscoach Andries Jonker na mislopen Olympische Spelen: 'Komen we weer met haar aanzetten...'

De Oranje Leeuwinnen liepen door een nederlaag tegen Duitsland definitief de Olympische Spelen mis. Bondscoach Andries Jonker had veel problemen op het gebied van fitheid van zijn speelsters. Oud-international Mandy van den Berg zag dat er te weinig kwaliteit op de bank zat en is kritisch op Jonker.

"Dan komen we weer met Shanice van der Sanden aan...", zegt Van den Berg bij de NOS Voetbalpodcast. "Waarom zitten zij en Merel van Dongen nog op de bank bij Oranje? Daar kunnen zoveel spelers zitten die daar beter kunnen zitten, omdat ze talentvoller zijn en ook beter zijn. Ik zit me te verbijten dat iemand als Romee Leuchter nauwelijks in de plannen van Jonker voorkomt."

Jonker wisselde pas in het laatste kwart van de wedstrijd: "Het is een signaal dat hij ook niet wist wat hij moest doen. Het zegt iets over hoe hij naar de bank kijkt", zegt Van den Berg, die zelf negentig interlands speelde en het EK van 2017 won met Oranje.

Volgens haar waren de fitheidsproblemen van een aantal speelsters een groot probleem voor Nederland: "De basis brengt een oké niveau, maar als er daarvan een aantal zwak, ziek of misselijk zijn dan wordt het een lastig verhaal. Duitsland was op alle fronten te sterk."

Topgeneratie Leeuwinnen neemt afscheid zonder 'normale' Spelen: 'Nog EK's om naar uit te kijken' De Oranje Leeuwinnen waren ontzettend dichtbij. Negentig minuten waren zij verwijderd van een olympisch ticket, maar het mocht niet zo zijn. "Het verlangen was er zo om een 'normale' Spelen te spelen", zei een teleurgestelde Daniëlle van de Donk. Voor een groot aantal speelsters was dit de laatste kans op de Spelen, daar balen zij ontzettend van.

Nederlaag

Nederland verloor woensdag in de troostfinale van de Nations League met 2-0 van Duitsland. Het was voor Oranje de tweede kans deze week om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen, maar ook deze was niet aan de Leeuwinnen besteed. In Spanje verloor de ploeg van Jonker vorige week in de halve finale kansloos met 3-0.