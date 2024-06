Huilende Joey Veerman gaat de wereld over: emotionele beelden na 'brute' wissel op EK

Voor Joey Veerman was de teleurstelling dinsdag na het verloren EK-duel tegen Oostenrijk misschien wel het grootst. De international werd al na ruim een half uur gewisseld door bondscoach Ronald Koeman en zat er daarna helemaal doorheen. De beelden van een huilende Veerman gaan ondertussen de hele wereld over.

Het leek vanaf de eerste seconde van het duel tegen Oostenrijk alsof Veerman een dubbelganger had gestuurd. Ballen sprongen van zijn voet, passes kwamen niet aan en het leverde een pijnlijke statistiek op: de middenvelder verloor liefst dertien keer de bal. Aan de kant had bondscoach Ronald Koeman al na 35 minuten genoeg gezien. Hij haalde de PSV'er naar de kant en bracht Xavi Simons. Na de wissel brak Veerman en dat moment gaat nu de hele wereld over.

In tranen op de bank

Veerman sjokte met de handen voor het gezicht naar de kant toen het bord met zijn rugnummer omhoog ging. Koeman gaf hem nog wel een bemoedigend tikje, maar de middenvelder had daar weinig oog voor. Hij ging snel zitten op de bank en Joshua Zirkzee probeerde hem nog te troosten, maar Veerman barstte op de bank alsnog in tranen uit.

De PSV'er gooide al snel een shirt over zijn hoofd en zal op dat moment graag in het niets zijn verdwenen. Helaas voor hem kon dat niet en waren er veel camera's rond het veld om het moment vast te leggen. Veerman zat er overduidelijk volledig doorheen. Ook andere internationals kwamen nog even langs, maar de Volendammer had er weinig aandacht voor.

Veerman gaat de wereld over

Veerman gaat inmiddels de wereld over door de beelden. Bild, Kicker, The Sun en The Daily Mail pakken groot uit met de de geëmotioneerde international. De middenvelder had ongetwijfeld liever gehad dat ze dat hadden gedaan vanwege zijn sterke prestaties op het veld.

Toch is er vooral medelijden voor Veerman. The Daily Mail schrijft dat kijkers het 'sneu' vonden voor de middenvelder. Ook The Sun vindt dat hij 'op brute wijze is geslachtofferd'.

Joey Veerman baalt van zijn wissel. © ANP

Koeman onder vuur

Niet alleen Veerman had zijn dag niet, want een bedroevend Oranje verloor met 3-2 van de Oostenrijkers. Dat kwam het Nederlands elftal dan ook op veel kritiek te staan en ook de bondscoach werd ondanks zijn vroege ingreep niet gespaard.

