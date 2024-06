'Dit is niet meer het Nederland van Cruijff, maar van Joey Veerman': buitenland kijkt met verbazing naar EK-afgang Oranje

Het Nederlands elftal ging dinsdag op pijnlijke wijze onderuit tegen Oostenrijk (2-3) op het EK en eindigde daardoor als derde in de groep. Een moeilijke route richting de finale wacht en de kritiek is niet van de lucht. In Nederland, maar ook in het buitenland. De gouden tijden uit het verleden lijken definitief achter de rug.

Nederland werd met name in de eerste helft overlopen door Oostenrijkers en kwam geen moment echt goed in de wedstrijd. De Oostenrijkers gingen er dan ook met de groepswinst vandoor, terwijl Oranje als nummer drie nog even moet wachten welk land het treft. Het maakte een storm van kritiek los in eigen land, maar ook in het buitenland is er verbazing over het zwakke Oranje.

Waarschuwing voor Ronald Koeman na mislukt plan met Nederland: 'Dat kan écht niet meer' Nog geen minuut zat Ronald Koeman de eerste helft rustig op zijn stoeltje. Druk stond de bondscoach te wijzen en te wapperen met zijn handen naar zijn ploeg. Hij wilde ze aan de praat krijgen, het liefst had hij ze bij de hand gepakt en mee gesleurd. Maar het wilde niet. Het idee van Koeman werkte tegen Oostenrijk niet. Hand in eigen boezem. Een grote mea culpa. Maar daar heeft Nederland nu niets aan.

Geen Cruijff, Bergkamp of Sneijder

"Dit is niet meer het Nederland van Johan Cruijff, Dennis Bergkamp of Wesley Sneijder, maar dat van Joey Veerman", schrijft Het Laatste Nieuws na de blamage in Berlijn. De Belgische krant zag dat het ook achterin voor geen meter liep: "Zelfs de veelgeprezen defensie gaf niet thuis."

Kiezelharde kritiek na 'mentale klap' voor Oranje: 'Een wanvertoning, dit is Nederland-onwaardig' Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Ditmaal over de wanprestatie van Nederland tegen Oostenrijk. "Een blamage, dit is Nederland-onwaardig", aldus de Europees kampioen van 1988.

In België gingen de gedachten terug naar een duel van tien jaar geleden, maar dan dat van een Nederlandse club tegen een team uit Oostenrijk. "Het deed denken aan Ajax-Red Bull Salzburg (0-3). Grote vragen werden toen gesteld. Zijn we wel zo goed als we zelf denken? De kans is groot dat dezelfde vragen de komende dagen rondzingen bij onze noorderburen."

'Pijnlijke realiteit'

Ook in Spanje, het land waar Cruijff naam en faam maakte, zagen ze een heel slecht Nederlands elftal. Dat precies 36 jaar na de gewonnen EK-finale van 1988. "Op de dag dat Nederland een historische zege boekte, kwam Oranje oog in oog met de pijnlijke realiteit", schrijft MARCA. Wout Weghorst en Memphis Depay deden voorin wanhopig hun best, maar er was geen duidelijk plan te herkennen."

'Niet te verkopen': waardeloze statistieken van Georginio Wijnaldum op het EK wekken verbazing Alle spelers van het Nederlands elftal waren dinsdag de gebeten hond na de wedstrijd tegen Oostenrijk (3-2 nederlaag). Zelfs invaller Georginio Wijnaldum kreeg na zijn 25 onzichtbare minuten als wissel flinke kritiek.

Bondscoach Ronald Koeman heeft natuurlijk een verleden als speler en trainer bij FC Barcelona en dus richtten de Catalaanse kranten zich op hem. Zo ook Sport: "Oostenrijk wist goed gebruik te maken van de talloze tekortkomingen van het team van Koeman. Zijn ploeg speelde zonder plan en kon nauwelijks gevaar stichten."

Engeland

Koeman zal snel een plan moeten bedenken, want Oranje is wel gewoon door naar de volgende ronde en komt waarschijnlijk zondag alweer in actie. De kans is groot dat Engeland de tegenstander gaat worden, maar dat kan nog veranderen. Of Nederland bang moet zijn voor de Engelsen is overigens maar de vraag, want in Engeland zijn ze niet kapot van hun elftal.

'Moeten oppassen': bondscoach Engeland uitgejouwd en bekogeld met bierbekers door eigen fans Gareth Southgate was, meer nog dan zijn spelers, de gebeten hond na Engeland - Slovenië op het EK voetbal. De bondscoach van de Engelsen werd na afloop tijdens de ereronde bekogeld met bekers bier en uitgefloten. Door de Engelse fans nota bene. Dat verbaast de trainer.

